Epic Games yeni haftada ücretsiz olacak oyun hangisi?

Epic Games, ücretsiz sunduğu oyunlar ile kullanıcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Daha önce GTA 5, Civilization IV ve Borderlands gibi oyunlar Epic Games Store’da ücretsiz olarak sunulmuştu. Epic Games bu kez Cave Story+ oyununu 3-10 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanıma açtı.

Epic Games’in yeni ücretsiz oyunu: Cave Story+

2004 yılında Windows kullanıcılarına macera oyunu olarak sunulan oyun, yıllar içerisinde güncellenerek 2017 yılında Cave Story+ adıyla tekrar karşımıza çıktı. En popüler indie oyunu olan Cave Story+, gizemli ve dinamik eğlence sunan orijinal bir hikaye barındırıyor.

Oyun, kişiye göre 7-10 saat arasında tamamlanabiliyor. Epic Games bu oyunu 3-10 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak kütüphaneye ekleme fırsatı sundu.

Cave Story+ için sistem gereksinimleri ise şöyle: