İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Epic Games yeni haftada ücretsiz olacak oyun hangisi?

Her hafta bir oyunu ücretsiz kullanıma açan Epic Games'in yeni haftada ücretsiz olacak oyununun hangisi olduğu merak ediliyor. Epic Games tarafından oyuncuları sevindirecek bilgi geldi.

27 Kasım 2020 Cuma 02:47
Epic Games yeni haftada ücretsiz olacak oyun hangisi?
Takip Et:

Epic Games, ücretsiz sunduğu oyunlar ile kullanıcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Daha önce GTA 5, Civilization IV ve Borderlands gibi oyunlar Epic Games Store’da ücretsiz olarak sunulmuştu. Epic Games bu kez Cave Story+ oyununu 3-10 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanıma açtı.

Epic Games’in yeni ücretsiz oyunu: Cave Story+

2004 yılında Windows kullanıcılarına macera oyunu olarak sunulan oyun, yıllar içerisinde güncellenerek 2017 yılında Cave Story+ adıyla tekrar karşımıza çıktı. En popüler indie oyunu olan Cave Story+, gizemli ve dinamik eğlence sunan orijinal bir hikaye barındırıyor.


Oyun, kişiye göre 7-10 saat arasında tamamlanabiliyor. Epic Games bu oyunu 3-10 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak kütüphaneye ekleme fırsatı sundu.

Cave Story+ için sistem gereksinimleri ise şöyle:



Son Güncelleme: 27.11.2020 02:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Epic GamesCave Story+ücretsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PS Plus aboneleri Aralık ayında bu üç oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilecek!
PS Plus aboneleri Aralık ayında bu üç oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilecek!
Steam black friday ve sonbahar indirimdeki oyunlar ve fiyatları
Steam black friday ve sonbahar indirimdeki oyunlar ve fiyatları
Instagram canlı yayın yaparak para kazanma nasıl olur?
Instagram canlı yayın yaparak para kazanma nasıl olur?
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Whatsapp 2 yeni özellik yolda!
Whatsapp 2 yeni özellik yolda!
Porsche piyasaya yeni üç farklı ve sıra dışı otomobil sunuyor!
Porsche piyasaya yeni üç farklı ve sıra dışı otomobil sunuyor!

Popüler Haberler

Epic Games yeni haftada ücretsiz olacak oyun hangisi?
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2020 Kasım Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
Faturaya ek telefon ne zaman alabilirim? Tarifeye ek telefon şartları
AUZEF 2020 aksis giriş ekranı ve sınav sonuçları sorgulama
Akbank emeklilere 1300 TL promosyon ödemesi! 2020 yılı Akbank emekli promosyon miktarı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Exxen Yavuz'un konusu ve oyuncu kadrosu
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası saatleri ne zaman? Bankaların güncel çalışma saatleri
Günlük burç yorumları 9 Temmuz 2019 Salı - Günlük yaşantınızda neler olacak?
Barcelona ile Real Madrid maçı ne zaman yapılacak? El Clasico maçı canlı yayın saati ve kanalı
Nereden Nereye filmi nerede çekildi? Filmin oyuncuları kim, Nereden Nereye filmi konusu ne?
Baharı Beklerken dizisi oyuncuları ve konusu
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 27 Kasım 2020 Cuma
İŞKUR üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığına 826 personel alımı yapacak!
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Süt parası başvuru formu
Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı gerçekten aldattı mı? Ortaya çıkan görüntüler doğru mu?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 27 Kasım 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.