Epic Games ücretsiz yaptı: Star Wars Battlefront II: Celebration Edition' yoğun ilgi

Epic Games geçen hafta Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'u ücretsiz olarak dağıttı. Alt Shitf'in geliştiği oyunu Humble Games 2019 yılında çıkartmıştı.

14 Ocak günü Türkiye saatine göre 19.00'da Epic Games'e giriş yapan kullanıcılar, oyunu ücretsiz bir şekilde indirdi. Oyunun bugün için geçerli olan fiyatı 270 TL.

Oyun 19 milyon kişi tarafından indirildi

Oyunun ücretsiz bir şekilde dağıtılması sebebiyle ilgi çok büyük oldu. Oyun ücretsiz olduğu ve çok fazla kişi tarafından indirildiği için sunucular kısa süreliğine çöktü.

Açıklanan sayılara göre 19 milyondan fazla kişi oyunu ücretsiz olarak hesabına ekledi. 19 milyon kişinin oyunu hesabına eklemiş olması çok iyi bir olay.

Star Wars film serilerini seven biri oyunları da mutlaka denemeli. Çok oyunculu modda blaster, ışın kılıcı ve güç hakkında ustalığınızı geliştirebilirsiniz. Yapay zeka düşmanlara karşı savaşabilirken Co-Op görevlerinde arkadaşlarınızla birlikte oyunun tadını çıkarabilirsiniz.