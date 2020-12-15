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Epic Games ücretsiz oyunları neler? Yılbaşı özel Epic Games ücretsiz oyunlar listesi

Birçok kişinin son zamanlarda merakla beklediği Epic Games yılbaşı özel ücretsiz oyun kampanyasında oyun sevenlere sunacağı oyun listesi internete sızdı. Epic Games ücretsiz oyun listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 22:10
Epic Games ücretsiz oyunları neler? Yılbaşı özel Epic Games ücretsiz oyunlar listesi
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Epic Games’in 17 Aralık’ta başlayıp on beş gün sürecek ücretsiz oyun kampanyasının oyun listesi sızdı. Daha önce GTA 5 gibi pahalı oyunu ücretsiz oyun severlere sunan Epic Games, bu sefer hangi oyunları ücretsiz yapacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Epic Games de hangi oyunlar ücretsiz olacak?

2021 yılına az bir süre kala oyun severlerin beklediği haber Epic Games tarafından geldi. Sızan bilgiler ışığında 17 Aralık’ta başlayacak kampanyanın listesi şu şekilde;

Epic Games’in ücretsiz oyunlarının Steam fiyatı

-Dying Light: 59,99 TL

-Resident Evil 7: 89 TL

-The Witcher 3: 59,99 TL

-Mass Effect Andromeda: 199 TL

-Assassin's Creed Origins: 269 TL

-Metal Gear Solid V: 55 TL

-The Evil Within 2: 134 TL

-Far Cry 5: 269 TL

-Fallout 4: 133 TL

-Borderlands 3: 101,97 TL

-Monster Hunter: World: 139 TL

-Dragon Age Inquisition: 69,99 TL

-Horizon Zero Dawn: 275 TL

-Ghost Recon Breakpoint: 269 TL

-Hitman 2: 102,50 TL



Son Güncelleme: 15.12.2020 22:10
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Anahtar Kelimeler:
Epic GamesSteamGTA 5ücretsiz Oyun
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