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Epic Games ücretsiz oyun listesi belli oldu! Epic Games tarafından ücretsiz dağıtılan oyunlar

Birkaç gün öncesinde Epic Games ücretsiz oyun listesinden içinde birbirinden güçlü oyunların bulunduğu bir liste sızdırılmış ancak ilk oyun ile birlikte bu listenin asılsız olduğu anlaşılmıştı. Bugün ise doğruluğu oldukça yüksek gibi görünen yeni bir liste daha sızdırıldı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:50
Epic Games ücretsiz oyun listesi belli oldu! Epic Games tarafından ücretsiz dağıtılan oyunlar
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Epic Games yeni ücretsiz oyun listesi sızdırıldı!

 Geçtiğimiz gün Twitter’da paylaşım yapan Jovanmunja isimli bir hesap, paylaştığı gönderide Epic Games’in yeni ücretsiz oyun listesini sızdırdı. Sızdırılan bu yeni listeyi önceki listeden ayıran nokta ise, listenin doğruluk payının oldukça yüksek olması.

 Epic Games 17 Aralık’tan beri her gün saat 19:00”da ücretsiz yeni oyununu yayınlıyor. Gündem olan gönderi, 18 Aralık günü saat 18:41 sularında paylaşılmış. Listede ilk sırada yer alan Cities: Skylines isimli oyun gönderi paylaşıldığı saatte zaten yayınlanmıştı. Ancak dün verilen Oddworld: New’n Tasty adlı oyun ile bugün verilen The Long Dark adlı oyunların adları dahi açıklanmamıştı. Sızdırılan yeni liste bu doğrultuda, doğru tahminde bulunarak her iki oyunu da bilmiş ve sızdırılan ilk liste ile arasındaki büyük farkı ortaya koymuş oluyor. Ayrıca bu son liste diğerine göre daha uygun oyunlar içeriyor.

  Epic Games 20 Aralık ücretsiz oyunu adı altında sızdırılan liste içeriğinde Defense Grid 1 yer alıyor. Bugün akşam saat 19:00’da bu oyun ücretsiz olarak sunulur ise listenin kalan kısmının da doğru olma olasılığı oldukça yüksek.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 13:50
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Anahtar Kelimeler:
Epic GamesOyunListe
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