Epic Games ücretsiz indirilebilecek 20 oyun listesi

Son dönemlerde yaptığı kampanyalar ile oyun severler arasında popüler olan online oyun mağazası Epic Games, yine oyun severleri mutlu edecek kampanya yapmaya hazırlanıyor. Epic Games, 20 oyunu ücretsiz olarak oyun severlere sunacağını duyurdu.

Epic Games nedir?

Epic Games, 6 Aralık 2018 tarihinde Windows ve MacOS sistemleri üzerinden dijital oyunlara erişime açmak için kurulan online oyun mağazasıdır. Epic Games’in en büyük rakibi ise yine birçok kullanıcısı bulunan Steam’dir. Epic Games, bu rekabette öne geçmek için pek çok oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunmuştur.

Epic Games, oyuncular arasında en çok popüler olan oyunları ücretsiz yaparak erişeme açıyor. Bu yüzden milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Epic Games neden özel kampanyalar yapıyor?

Epic Games, oyun yapımcıları ile iş birliği içinde çalıştığı için ücretsiz oyun gibi kampanyalar yapmaktadır. Ayrıca bu anlaştığı oyun yapımcılarına mali destekte bulunduğu için ayrıcalığa sahip olmuştur. Epic Games, üzerinden satılan oyunlardan oyun yapımcıları yüzde 88 oranında gelir ederken diğer oyun mağazalarından yüzde 70 gelir elde etmektedir. Bu da Epic Games’in diğer mağazaların önüne geçmesini sağlıyor.

Epic Games en iyi 20 ücretsiz oyunu hangileri?

Epic Games 2020 senesinde başladığı ücretsiz oyun kampanyalarında oyuncuların çok sevdiği oyunlarında ücretsiz olarak sundu. Bu zamana kadar Epic Games’in ücretsiz olarak sunduğu 20 oyun şöyle;

-Overcooked

-Civilization VI

-GTA V

-Death Coming

-Amnesia: The Dark Descent

-Crashlands

-For the King

-Just Cause 4

-Wheels of Aurelia

-Close to the Sun

-Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

-Drawful 2

-Gone Home

-Hob

-World War Z

-Figment

-Tormentor x Punisher

-The Stanley Parable

-Watch Dogs

-Mutazione