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Epic Games toplamda 15 oyunu kullanıcılarına ücretsiz verecek!

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlar ile dikkatleri üzerinde toplayan Epic Games yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Dünyanın en çok tercih edilen dijital oyun platformlarından olan Epic Games yeni yıla özel her gün 1 oyunu bedava vereceğini açıkladı...

13 Aralık 2020 Pazar 23:43
Epic Games toplamda 15 oyunu kullanıcılarına ücretsiz verecek!
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Dünya üzerinde en çok tercih edilen dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games, kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyunlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önceki tarihlerde vermiş olduğu birçok ücretsiz oyun ile milyonlarca kişi tarafından tercih edilen oyun platformu Epic Games yeni bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Her hafta 2 oyunu ücretsiz bir şekilde kapsamındaki kullanıcılara sunan Epic Games, yaptığı son açıklamada 17 Aralık tarihinden yeni yılın ilk gününe kadar her gün 1 oyunu ücretsiz bir şekilde vereceğini açıkladı. Toplamda 15 adet oyunu hiçbir ücret talep etmeden kullanıcılarına sunacak olan Epic Games’te yılbaşına özel yüzde 75’e ulaşan oranlarda indirimler yapılacağı da belirtildi.

 

Her gün 1 oyun ücretsiz verilecek!

17 Aralık tarihinden itibaren 15 gün boyunca her gün 1 oyunu ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına vereceğini açıklayan Epic Games, her oyunun alınması için 24 saat sunacağını duyurdu. Bu bağlamda oyuncuların ücretsiz oyunları 24 saat içinde almaları gerekli olacak.

 

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 23:43
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Anahtar Kelimeler:
Epic GamesPC
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