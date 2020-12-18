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Epic Games Store yılbaşı kampanyası kapsamında 60 TL'lik kupon veriyor

Epic Game Store yılbaşı kampanyası ile 60 TL’lik kuponları geri getirdi. Oyun tutkunları indirim kuponuyla alınabilecek oyunları araştırmaya başladı.

18 Aralık 2020 Cuma 21:50
Epic Games Store yılbaşı kampanyası kapsamında 60 TL'lik kupon veriyor
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Epic Games Store son günlerde düzenlediği indirimlerle adından söz ettiriyor. Son olarak yılbaşına özel hazırlanan kampanyada birçok oyun indirimli fiyattan satışa sunuldu.

Epic Games Stora mağazasında birçok oyun ücretsiz olarak erişime açılırken bazı oyunlarda %80’e varan indirimler dikkat çekti. Oyun tutkunları Epic Games Store indirimlerini merak ediyor. Epic Games Store mağazalarında daha önce birçok oyun ücretsiz olarak erişime açılmıştı. Epic Games’in yaptığı bu kampanyaların ardından kullanıcı sayısının giderek arttığı görüldü. Yapılan yılbaşı kampanyasıyla bu sayının daha da artması bekleniyor.

Epic Games Store uygulamaya üye olan herkese giriş yaptıktan sonra 60 TL2lik hediye kuponu veriyor. Bu kuponun yanı sıra her oyun satın alımında belli oranlarda indirimli kuponlarda kullanıcılara veriliyor. Kampanya kapsamında mağaza her 24 saatte bir oyunu indirime sokuyor. 15 gün sürecek olan kampanyalarda indirime giren ve en dikkat çeken oyunlar  Immortals: Fenyx Rising, Mudrunner, Amnesia: Rebirth, Death Stranding, Tacoma gibi oyunlar oldu. Epic Games Store üzerinden indirime alınabilecek indirimli oyunlar ve fiyatları şu şekilde;

Snowrunner

Normal Fiyatı 160 TL - İndirim Oranı: Yüzde 40 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 36 TL

Mortal Shell

Normal Fiyatı 119 TL - İndirim Oranı: Yüzde 30 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 23,30 TL

Crysis Remastered

Normal Fiyatı 133,99 TL - İndirim Oranı: Yüzde 40 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 20,39 TL

Assassin's Creed Valhalla

Normal Fiyatı 269 TL - İndirim Oranı: Yüzde 17 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 163,27 TL

Ghostrunner

Normal Fiyatı 169 TL - İndirim Oranı: Yüzde 25 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 66,75 TL

Mafia: Definitive Edition

Normal Fiyatı 259 TL - İndirim Oranı: Yüzde 25 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 134,25 TL

Normal Fiyatı 149,99 TL - İndirim Oranı: Yüzde 20 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 59,99 TL

Cyberpunk 2077 

Normal Fiyatı 249 TL - İndirim Oranı: Yok - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 189 TL

The Outer Worlds

Normal Fiyatı 309 TL - İndirim Oranı: Yüzde 50 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 94,50 TL

Anno 1800

Normal Fiyatı 269 TL - İndirim Oranı: Yüzde 67 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 28,77 TL



Son Güncelleme: 18.12.2020 21:50
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Anahtar Kelimeler:
Epic Games StoreOyunIndirim
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