İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Epic Games Store bu hafta 2 oyunu birden bedavaya veriyor!

Her hafta bedava oyun dağıtarak oyun severleri sevindirmeye devam eden Epic Games Store bu hafta 2 oyunu birden bedavaya veriyor. For the King ve Metro: Last Light Redux bedava oluyor!

05 Şubat 2021 Cuma 04:37
Epic Games Store bu hafta 2 oyunu birden bedavaya veriyor!
Takip Et:

Toplam fiyatları 63 lira olan For the King ve Metro: Last Light Redux, Epic Games Store tarafından bu hafta bedava dağıtılıyor. 11.02.21 tarihine kadar bedava olacak olan bu oyunları şu an hemen bedava bir Epic Games Store hesabı oluşturarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Metro serisinin en çok beğenilen oyunlarından birisi olan 2014 yapımı Metro: Last Light Redux ve arkadaşlarınızla online oynayarak keyifli bir vakit geçirebileceğiniz 2018 yapımı For the King oyunları mutlaka denemeniz gereken oyunlardan.

 

Haftaya bedava oyun dağıtımına devam edecek olan Epic Games Store, 11.02.21 tarihi itibariyle Halcyon 6 oyununu bedavaya verecek. Ayrıca bu oyunların kalıcı olduğunu hatırlatalım, yani kütüphanenize sadece bir kere eklemeniz yeterli, ömür boyu bu oyunlara sahip sayılacaksınız.



Son Güncelleme: 05.02.2021 04:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Epic Games StoreFor The KingMetro Last Light ReduxBedava OyunHalcyon 6
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaydaki 4 uydunun 1'i Elon Musk'a ait
Uzaydaki 4 uydunun 1'i Elon Musk'a ait
Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanan Vivo personel arıyor
Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanan Vivo personel arıyor
En pahalı tuşlu telefon, en az 1000 dolar değerinde
En pahalı tuşlu telefon, en az 1000 dolar değerinde
SpaceX’in Falcon 9 uzay roketi başarılı bir şekilde kalkışını tamamladı
SpaceX’in Falcon 9 uzay roketi başarılı bir şekilde kalkışını tamamladı
iPhone VPN nedir? iPhone telefonlar için kullanılabilecek en iyi VPN uygulamaları
iPhone VPN nedir? iPhone telefonlar için kullanılabilecek en iyi VPN uygulamaları
Nokia 1.4'ün tanıtımı yapıldı!
Nokia 1.4'ün tanıtımı yapıldı!

Popüler Haberler

Hande Kazanova kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
SGK rapor parası hesaba ne zaman yatar? Rapor parası nereden çekilir?
Ozan Güven Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı?
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Gürkan nereli, yaşı kaç?
Eşkıya 9 Şubat 2021 Salı yeni bölüm var mı, yok mu? EDHO yeni bölüm neden yok?
SGK veya Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası’na emeklilik kredisi çekerek emekli olabilecek!
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve katılım koşulları
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2021 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir?
Cuma Hutbesi - Diyanet 7 Haziran 2019 Türkiye Geneli Cuma Hutbesini Yayınladı
2020 ortaöğretim/lise KPSS başvuru ve yeni sınav tarihleri belli oldu
Süper Loto şaibeli çekiliş video görüntüleri
2020 Merkür Retrosu ne zamandır? Merkür retrosu tarihleri ve etkileri nelerdir? 16 Şubat Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek?
MEB telafi eğitimleri ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Yüz yüze telafi eğitimleri zorunlu mu?
Dogecoin fiyatı neden yükseliyor? 04 Şubat 2021 Dogecoin ne kadar oldu?
e-Devlet şahıs ödemesi banka hesabı tanımlamaları nasıl yapılır? Şahıs ödemeleri ne zaman yatırılır?
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Şubat 2021 faiz oranları ve şartları
PTT borç yapılandırması yapıyor mu? Şubat 2021 PTT borç yapılandırma kredi faiz oranları ve şartları
2021 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.