Epic Games Store bu hafta 2 oyunu birden bedavaya veriyor!

Toplam fiyatları 63 lira olan For the King ve Metro: Last Light Redux, Epic Games Store tarafından bu hafta bedava dağıtılıyor. 11.02.21 tarihine kadar bedava olacak olan bu oyunları şu an hemen bedava bir Epic Games Store hesabı oluşturarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Metro serisinin en çok beğenilen oyunlarından birisi olan 2014 yapımı Metro: Last Light Redux ve arkadaşlarınızla online oynayarak keyifli bir vakit geçirebileceğiniz 2018 yapımı For the King oyunları mutlaka denemeniz gereken oyunlardan.

Haftaya bedava oyun dağıtımına devam edecek olan Epic Games Store, 11.02.21 tarihi itibariyle Halcyon 6 oyununu bedavaya verecek. Ayrıca bu oyunların kalıcı olduğunu hatırlatalım, yani kütüphanenize sadece bir kere eklemeniz yeterli, ömür boyu bu oyunlara sahip sayılacaksınız.