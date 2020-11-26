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Epic Games Store 2020 Black Cuma indirimleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Piyasaya sürüldüğü günden beri dağıttığı haftalık ücretsiz oyunlar ile büyük ilgi toplayan ve Steam'ın rakibi haline gelen Epic Games Store Black Firday'de yapacağı indirimler ile merak edilmeye başlandı. Pek çok oyun sever, Epic Games Store 2020 Black Cuma indirimleri ne zaman, saat kaçta başlıyor? sorusunu araştırmaya başladı.

26 Kasım 2020 Perşembe 22:40
Epic Games Store 2020 Black Cuma indirimleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?
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Oyun dünyasında büyümeye devam eden ve Steam’e rakip olarak piyasaya sürüldükten sonra oyun severleri mutlu etmesini başaran Epic Games Store Black Cuma indirimleri ile merak edilmeye devam ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlar ile oyun severleri mest eden Epic Games Store’nin Black Cuma için hazırladığı ve 2020’nin son büyük indirimleri adı altında başlatacağı kampanyanın tarihi ve hangi oyunlarda indirim yapılacağı merak ediliyor.

Epic Games Store Muhteşem Cuma saat kaçta başlayacak?

Epic Games’in resmi intenet sitesinde yayınlanan haberlere göre Muhteşem Cuma indirimleri 26 Kasım 2020 saat 19.00’da başlayacak ve 3 Aralık tarihine kadar devam edecek.

İntenet sitesinde yapılan duyuruda ise;


"Çok yakında video oyunları İNDİRİMİMİZ başlayacak!

Doğru duydunuz, Harika indirimler olmadan Muhteşem Cuma'nın ne anlamı olurdu ki? Henüz indirimleri açıklamak için erken ama zaten iki gün kaldı değil mi? Sabretmelisin. 

Bu arada, sana bilgece bir siber alışveriş tavsiyesi: Mağazamıza giriş yapmışken herhangi bir oyunu istek listene eklersen bu ürün indirime girdiğinde sana bildirim gelir. Harika değil mi?

26 Kasım 19.00'da başlayacak olan bu indirimde fırsatları kaçırmak istemiyorsan küçük kalp simgesine tıklayarak favor oyunlarını istek listene ekle ve mağazada gezmeye devam et." Açıklamaları yapıldı.

 

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 22:40
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