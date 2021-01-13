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Epic Games Star Wars Battlefront II'yi ücretsiz dağıtmaya başladı!

Epic Games tarafından duyurulan ve oyun severler tarafından araştırılan Star Wars Battlefront II'nin ne zaman ücretsiz dağıtılacağı araştırılmaya devam ediyor. Pek çok kişi, Epic Games Star Wars Battlefront II ne zaman ücretsiz olacak? sorusunu araştırıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:06
Epic Games Star Wars Battlefront II'yi ücretsiz dağıtmaya başladı!
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Epic Games tarafından geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan ve pek çok oyun severin dört gözle beklediği Star Wars Battlefront II ücretsiz oldu. Piyasa değeri 280 TL olan oyunu ücretsiz yapan Epic Games yine en fazla araştırılan oyun platformu haline geldi.

Her hafta bir oyunu ücretsiz vermeye devam eden EpicGames Store son açıklamalarında Star Wars’ın Battlefront II oyununu ücretsiz yapacağını açıkladıktan sonra oyun severler beklemeye geçmişti. Oyunda 12 farklı multiplayer modu ve 4 farklı singl player modu olması ile dikkat çekerken Star Wars’ın resmi karakterleri ve haritaları bulunuyor.

14 Ocak’ta bedava verilmeye başlanacak Star Wars Battlefront II oyunu 21 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtılacak.  



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:06
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