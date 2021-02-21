Epic Games Rage 2 sistem gereksinimleri neler?

Epic games rage 2 ücretsiz dağıtım

Rage 2’nin konusu dünyanın %80 nüfusunu yok eden asteroid insanların sayısını azaltmaktadır. Çeteler demir yumruk ile acımasızca ortalıklarda dolaşarak insanlığı yok eder. Son koruyucu ve güçlerini tehdit eden Walker eviniz soyularak ölüme bırakıldınız. Özgürlük ve adalet için çolak arazilerde ki acımasız çetelerle savaşmanız gerekecektir.

Rage 2 sistem için gereksinimler

Önerilen:

*İşlemci: Intel Core i7-4770 or AMD Ryzen 5 1600X

*İşletim sistemi: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

*Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

*Ekran kartı: Nvidia GTX 1070 8GB or AMD Vega 56 8GB

*Bellek: 8 GB RAM

Minimum:

*İşlemci: Intel Core i5-3570 or AMD Ryzen 3 1300X

*İşletim sistemi: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

*Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

*Ekran kartı: Nvidia GTX 780 3GB or AMD R9 280 3GB

*Bellek: 8 GB RAM