Epic Games Rage 2 nasıl indirilir? Rage 2 sistem gereksinimleri

Sık konuşulan ve beğinilerek oynana oyunlar arasında yerini koruyan Emic Games Rage 2 oyun severleri güzel bir müjde ile sevindirdi. Epic Games Rage 2 ücretsiz şekilde indirilebilecek.

Nasıl indirilir?

Oyunu Epic Games Store’dan indirebilirsiniz. Yapılan duyuruda 25 Şubat 19:00’a kadar ücretsiz olarak indirebilecek oyun, oyun severlerin ilgisini çekti. Oyunu ücretsiz şekilde indirmek için takip etmeniz gereken adımlar ise, şu şekildedir:

Öncelikle, www.epicgames.com/store/tr/product/rage-2/home adresinden giriş yaparak, Epic Games Store sayfasına giriş işleminizi tamamlayınız, ardından karşınızdaki ekranda ‘yükle’ butonunu işaretleyiniz. Yükle işaretine bastıktan sonra ekranda açılacak bilgileri onaylayıp ‘sipariş ver’ butonuna basınız. Belirttiğimiz bu işlemleri eksiksiz olarak tamamladıysanız Emic Games Rage 2 oyun listeniz arasında yer almış olacak.

Rage 2 sitem gereksinimleri?

Rage 2 minimum sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 veya 10 (64 Bit sürümleri)

İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 3 1300X

Bellek: 8 GB

Depolama: 50 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 3 GB veya AMD R9 280 3 GB

Rage 2 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 veya 10 (64 Bit sürümleri)

İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 8 GB

Depolama: 50 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 8 GB veya AMD Vega 56 8 GB

RAGE 2 oyunun konusu nedir?

Acımasız çetelerle yollarda dolaşarak zalim otorite demir yumruklarla yönetmeye çalışıyorlar. Adalet ve özgürlüğü ele alarak öfkeyle oynanacak. Karışık bir dünya ve çılgınlıklarla dolu kargaşa içerisinde, Otoritenin belirlemiş olduğu baskıcı kuralları yıkmak için gereken araçları ve teknolojiyi bulmak, acımasız çorak arazide savaşan sadist çeteleri parçalamayı konu edinen oyun.