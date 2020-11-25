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Epic Games Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Epic Games Efsane cuma indirim tarihleri

PC oyuncularının en çok ziyaret ettiği dijital oyun marketlerinden olan Epic Games kapsamındaki Black Cuma indirimleri heyecanla bekleniyor! Geçtiğimiz sene yüzde 75'e kadar ulaşan indirimler yapan Epic Games bu sene 26 Kasım saat 19.00'da indirimlerini başlatacak...

25 Kasım 2020 Çarşamba 20:45
Epic Games Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Epic Games Efsane cuma indirim tarihleri
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Dünya üzerinde oyuncular tarafından sıklıkla ziyaret edilen ve her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla gündeme gelmeye devam eden Epic Games’te Black Cuma indirimleri heyecanla bekleniyor. Epic Games’in en büyük rakibi olan Steam üzerinde sonbahar indirimlerinin bu akşamdan itibaren başlaması sonrasında Epic Games’te de indirimlerin yarından itibaren başlayacağı aktarıldı.

Epic Games Black Cuma indirimleri geliyor!


2020 senesinde 27 Kasım tarihine denk gelen Black Cuma kapsamında binlerce marka ürünlerinde dev indirimlere imza atıyorlar. Dijital oyun mağazası Steam ve Epic Games de kapsamındaki oyunlara büyük indirimler yapmaya hazırlanıyorlar.

Steam üzerinde bugün saat 21.00’dan itibaren başlayan indirimlere Epic Games’ten yanıt yarın gelecek. Kapsamındaki birçok yüksek fiyatlı oyunu kimi zaman ücretsiz bir şekilde veren Epic Games’te Black Cuma kapsamında oyunlara ne kadar indirim yapılacağı merak ediliyor.

2019 senesinde yapılan Black Cuma indirimlerinde RDR 2, Borderlands ve Watch Dogs 2 gibi oyunlarda yüzde 75’e kadar ulaşan indirimler yapan Epic Games’in bu sene de harika indirimlere imza atması bekleniyor.

Epic Games tarafından 2020 senesinde Black Cuma indirimleri 26 Kasım gününde saat 19.00 itibari ile başlayacak!



Son Güncelleme: 25.11.2020 20:45
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Anahtar Kelimeler:
Epic GamesSteamOyunPC
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