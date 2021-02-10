Epic Games ilkbahar indirimleri ne zaman başlayacak?

Kısa sürede sevilen dijital market Epic Games Store, yaptığı indirimler ve kullanıma sunduğu ücretsiz oyunlar ile kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Bu yaklaşımı ile Epic Games pazarda Steam’e rakip olmuştur. Bu iki firmanın rekaber uğruna kullanıcılara sunduğu imkanlar ise oyun severlerin işine yarıyor.

İlkbahar’ın gelmesi ile birlikte Epic Game Store, ‘İlkbahar Vitrini ve İndirim’ adı altında bir indirim dönemini başlatıyor. Sevilen popüler oyunlarda ve piyasaya yeni girecek ürünlerde yapılacak indirim 11 Şubat’ta bizlerle olacak.

İndirimin yanı sıra 11 Şubat’ta Epic Games oyunları tanıtmak için canlı bir Twitch yayını da yapacak. Bu yayında yeni oyunların oynanışları ve fragmanları bizlere en ince ayrıntısına kadar gösterilecek.

İndirime Girmesi Beklenen Oyunlar;

Cyberpunk 2077: %10

Hades: %20’ye varan

Assassin’s Creed Valhalla: %20’ye varan

Snowrunner: %40’a varan

STAR WARS: %40

İndirimleri ile 11 Şubat’ta bu ürünler sizleri bekliyor olacak.