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Epic Games hangi oyunlar ücretsiz yayınlanacak? Epic Games ücretsiz oyunları 15 gün boyunca sürecek kampanya

Epic Games, kullanıcılarına ücretsiz olarak oyun vermeye devam ediyor. Epic Games kullanıcıları ise hangi oyunların ücretsiz olarak sunulacağını merak etmeye başladı. Ücretsiz olarak verilecek oyunların hangi tarihten sonra verileceği araştırılmaya devam ediliyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:43
Epic Games hangi oyunlar ücretsiz yayınlanacak? Epic Games ücretsiz oyunları 15 gün boyunca sürecek kampanya
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Epic Games, ücretsiz oyunları açıkladı. 17 Aralık’tan itibaren ücretsiz olacak oyunlar arasında Resident Evil 7, Dying Light’da var. Epic Games, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla her gün bir ücretsiz oyunu yayınlayacağını dile getirdi. Epic Games ücretsiz oyunlar hangileri, Epic Games ücretsiz oyunlar ne zaman çıkacak? Gibi sorular araştırılmaya devam ediliyor.

Epic Games ücretsiz oyunların hangileri olduğu merak ediliyor. Epic Games, özellikle Yeni Yıl tatili için kullanıcılara 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar sunuyor. Geçerli oyunların listesi 17 Aralık itibariyle geçerli olacak oyunların listesini yayınlandı. Epic Games Store üzerinden oyunlarda %75 indirim yapılacak.

 

Epic Games Ücretsiz Oyunlar Neler?

Ücretsiz Epic Games oyunları duyuruldu. Yayınlanan liste içerisinde: Dying Light, Resident Evil 7, The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassin's Creed Origins, Metal Gear Solid V, Evil In 2, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3, Monster Hunter World, Inquisition des Dragon Age, HorizontZero Dawn, Ghost Recon Breakpoint ve Hitman 2, kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Oyunların toplam değerinin 2.225. 44 TL olduğu bildirildi.

Epic Games Ücretsiz Oyunlar Ne Zaman Yayınlanacak?

17 Aralık itibariyle başlayacak olan kampanya 2 gafta boyunca her gün 1 oyunu ücretsiz olarak verecek olan Epic Games, her oyunu satın alınması için 24 saat zaman verecek. Bu 24 saat içerisinde ücretsiz aldığınızdaysa sonsuza kadar oyun size ait olacak.



Son Güncelleme: 16.12.2020 20:43
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