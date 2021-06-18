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Epic Games haftalık ücretsiz oyunlar belli oldu!

Haftalık ücretsiz oyunları ile adından sürekli söz ettiren Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu. Toplam değerleri 87 TL olan 2 oyunu ücretsiz dağıtan Epic Games'in ücretsiz oyunları merak ediliyor.

18 Haziran 2021 Cuma 15:26
Epic Games haftalık ücretsiz oyunlar belli oldu!
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Fortnite ile büyük bir çıkış yakalayan ve daha sonrasında dağıttığı ücretsiz oyunlar ile oyun severlerin dikkatini çeken oyun platformu Epic Games’in haftalık indirimli oyunları belirlendi. Toplam değeri 87 TL olan iki oyunu ücretsiz olarak oyun severlere dağıtan Epic Games’in ücretsiz verdiği oyunlar araştırılıyor.

Hell is Other Demons ve Overcooked! 2 oyunlarını ücretsiz vereceğini duyuran Epic Games açıklamaları sonrasında oyuncular ücretsiz verilecek oyunların sistem gereksinimlerini ve türünü araştırmaya başladı.

Hell is Other Demons

Cehennemde geçen bu oyunda amaç çıkan canavarları silahlar ile öldürmek. Eski oyunların yapısında olan Arcade tarzda olan Hell is Other Demons rogue like unsurları ile de dikkat çekiyor. her bölüm sonunda bulunan bölüm sonu canavarları oyunda ki eğlenceyi arttırmak üzerine şekillenmiştir.

Overcooked! 2

Mutfak oyunu olan Overcooked! 2 farklı yapısı ile oyuncuların dikkatini çekiyor. farklı mutfaklarda çok sayıda tarifi tek başına veya arkadaşlar ile yapılması amaçlanan oyunda farklı haritalar ve farklı mekanlar oynanış öğelerini arttırıyor.


Son Güncelleme: 18.06.2021 15:26
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