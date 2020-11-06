Epic Games Dungeons 3 oyunu ücretsiz oldu!

Oyunseverler tarafından en çok ilgi gösterilen dijital oyun mağazalarından olan Epic Games, verdiği bedava oyunlar ile ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor. Daha önce verdiği birçok ücretsiz oyun ile oyunseverlerin gönlünde taht kuran dev firma, şimdi de 109 TL değere sahip olan Dungeons 3 oyununu hiçbir bedel talep etmeden kullanıcılarına veriyor.

Dungeons 3 Oyunu Epic Games’te Bedava!

Normal koşullar altında 109 TL fiyatla satılmakta olan Dungeons 3 oyunu 12 Kasım günü saat 19.00’a kadar Epic Games kapsamında ücretsiz bir şekilde verilmeye devam edecek. Epic Games uygulaması üzerinden oyunun sayfasına gidilmesi ve “al” butonuna tıklanması oyunun ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklenmesi için yeterli olacak.

Dungeons 3 Oyun Hikayesi

Oyunun hikayesine bakıldığında, Zindan Lordu, kara elf rahibesi Thalya’nın aklını yeryüzünün sevimli kıskacından alarak onu baş yardımcısı yapmak istemektedir. Ön cephede Thalya ve onun arkasından kötülüğün birleşmiş güçlerinin desteğini alan oyuncular, iyilikle dolu canlıları yenmek için ellerinden geleni yapacaklardır.

Oyun kapsamında bol bol odalar, tuzaklar ve yapılarla karşılaşacak olan oyuncular yeraltı zindanlarında koşacak, karanlık güçleri serbest bırakacaklar. Dünyanın görmüş olduğu en korkunç ordunun oluşturulması için çaba sarf edilecek.

Dungeons 3 Oyunu Minimum Sistem Gereksinimleri