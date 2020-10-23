Epic Games Cadılar Bayramı indirime giren oyunlar listesi

Epic Games Cadılar bayramı indiriminde göze çarpan oyunlar

Cadılar Bayramı kapsamında indirimine giren bazı harika oyunlar var ve yeni çıkmalarına rağmen satışta olan bazı oyunlar da var. Özellikle Metro Exodus, Sid Meier's Civilization VI ve The Outer Worlds oyunları uygun fiyatlar ile satışa çıkmaktadır.

Bu oyunlar içerisinden dikkat çeken oyunlar ise şu şekildedir:

Red Dead Redemption 2 – 299 TL – 200 TL

Mortal Shell – 119 TL – 95 TL

Crysis Remastered – 133,99 TL – 87,09 T

309 TL

Borderlands 3 –– 154,50 TL

Control Ultimate Edition – 209 TL – 146,30 TL

The Outer Worlds – 309 TL – 154,50 TL

Sid Meier’s Civilization VI – 219 TL – 54,75 TL

Death Stranding – 399 TL – 279,30 TL

Star Wars Jedi: Fallen Order – 399 TL – 199,50 TL

Metro Exodus – 249 TL – 99,60 TL