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Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

Dijital oyun mağazası olarak bilinen Epic Games’te her hafta ücretsiz oyunlar yer almaktadır. Dijital oyun platformu Epic Games sunduğu ücretsiz oyunlar ile oyuncu kitlesini memnun etmeyi başarıyor. Bu hafta Epic Games’te hangi oyunlar yer alacak?

30 Ocak 2021 Cumartesi 15:00
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu
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Epic Games'in sunduğu ücretsiz oyunlar ile oyuncu kitlesini memnun etmeyi başarıyor. Her hafta farklı oyunlar ile karşımıza çıkarıyor.

Birçok kişi tarafından merak edilen oyunları kendi platformuna taşıyarak oyuncu kitlesi ile paylaşan dijital oyun platformu Epic Games bu hafta hangi oyunları kanalında yayınlayacağı merak konusu oldu.

For The King

oyunu ücretsiz olarak Epic Games’te olacak. 4 Şubat’a kadar oynanma hakkı sunan platform aynı zamanda çevrimiçi veya çevrimdışı olarakta oynanma şansı sunmaktadır.  Epic Games üzerinden oynanan oyun steam üzerinden yüzde 60 indirim ile satın alınabilmektedir. 
 

Epic Games’in ücretsiz olarak sunacağı oyunların sistem bilgileri

Minimum Sistem Gereksinimleri

•             64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

•             İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 (64-bit)

•             İşlemci: Intel Core2 Duo E4300 / AMD Athlon Dual Core 4450e

•             Bellek: 4 GB RAM

•             Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GTX / AMD Radeon HD 3850

•             VRAM: 1 GB VRAM

•             DirectX: Sürüm 9.0c

•             Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

•             64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

•             İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

•             İşlemci: Intel Core i5-4570T / AMD FX-6100

•             Bellek: 8 GB RAM

•             Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7850

•             VRAM: 2 GB VRAM

•             DirectX: Sürüm 9.0c

•             Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
For The KingEpic GamesDijital Oyun
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