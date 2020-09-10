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Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunlarını duyurdu

Ücretsiz olarak sunduğu oyunlar ile kullanıcılarının yüzünü güldüren Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunlarını duyurdu.

10 Eylül 2020 Perşembe 22:34
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunlarını duyurdu
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Haftalık olarak kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği oyunlar belli oldu. Bu hafta Railway Empire ve Where The Water Tates Like Wine isimli oyunlar ücretsiz olarak sunulacak.

Epic Games’den ücretsiz iki oyun daha!


Steam ile yarışan ve her hafta ücretsiz yapımlar ile karşımıza çıkan Epic Games, en büyük kozunu oynayarak GTA 5 ve Borderlands gibi yapımların kalıcı olarak edinilmesini sağlamıştı. Steam ise yarışta sessiz kalmayarak kullanıcılarına kupon hediye etmeye başladı. Epic Games, ilerleyen haftalarda da ücretsiz oyunları ile kullanıcıların yüzünü güldürmeye devam edecek.



Son Güncelleme: 10.09.2020 22:34
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Anahtar Kelimeler:
Epic GamesRailway EmpireWhere The Water Tates Like Wine
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