Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunlarını duyurdu

Haftalık olarak kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği oyunlar belli oldu. Bu hafta Railway Empire ve Where The Water Tates Like Wine isimli oyunlar ücretsiz olarak sunulacak.

Epic Games’den ücretsiz iki oyun daha!

Steam ile yarışan ve her hafta ücretsiz yapımlar ile karşımıza çıkan Epic Games, en büyük kozunu oynayarak GTA 5 ve Borderlands gibi yapımların kalıcı olarak edinilmesini sağlamıştı. Steam ise yarışta sessiz kalmayarak kullanıcılarına kupon hediye etmeye başladı. Epic Games, ilerleyen haftalarda da ücretsiz oyunları ile kullanıcıların yüzünü güldürmeye devam edecek.