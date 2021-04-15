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Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunları hangileri? Epic Games'den 3 ücretsiz oyun

Dijital oyun platformu olan ‘Epic Games’ milyonlarca kişi tarafından sevilerek kullanılmaya devam ediyor. Haftalık ücretsiz oyun kampanyası ile gündeme gelen Epic Games, bu haftaki ücretsiz oyunlarını açıkladı. Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunları hangileri? Epic Games’den 3 ücretsiz oyun haberimizde

15 Nisan 2021 Perşembe 22:45
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunları hangileri? Epic Games'den 3 ücretsiz oyun
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Deponia oyununa göre, Rufus Goal ile tanışır ve Elysiumlu kıza aşık olur. Rufus aynı zamanda yıldızlı gemisinden kızı alarak terk edilmiş çöp kutusuna düşmesine yol açmaktadır. Bu kaza sayesinde yeni planlar ortaya çıkarken Rufus ve Goal uçan şehir Elysium’u geri götürmesi gerekmektedir.

Deponia oyununa göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz

The First Tree oyununda ise oyuncular, huzurlu yolculuklarında tilkiyi kontrol etmeleri gerekmektedir. Dokunaklı ve güzel yolculuk sırasında tilkiye sahip çıkmak gerekirken The First Tree uzanan yolda oğlun hayatı ve değişik nesneler ile yeni hikayeler konu edinir.

The First Tree oyununa göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ken Follet’in popüler romanından uyarlanan oyun Kingsbridge kasabasının hikayesini anlatan dizide interaktif yollar anlatılıyor. Jack, Aliena ve Philip keşifler peşinde devam ederken Ciddi kararlar ve diyaloglar kitaptaki olaylardan farklı olarak devam eder.

Ken Follet oyununa göz atmak için buraya tıklayabillirsiniz.

Epic Games’in sunduğu Deponia: The Complete Jouney, Ken Follest’s ve The Pillars of the Earth oyununu indirmek için linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.04.2021 22:45
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Anahtar Kelimeler:
Epic GamesOyunücretsiz
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