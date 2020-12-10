Epic Games bu haftaki ücretsiz indirilebilecek oyunlar belli oldu

Epic Gamesin bu hafta ücretsiz olarak sunduğu oyunlar ise; Pillars of Etenity ve Tyranny oyunları.

Sundukları ek paketler ile oyundaki süreyi arttırma gibi olanaklar sunan Epic Games, ücretsiz olarak verdikleri iki oyunda rol yapma konusunda kullanıcılara tatmin etmektedirler.