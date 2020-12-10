Epic Games bu haftaki ücretsiz indirilebilecek oyunlar belli oldu
Epic Games, Steam ile rekabetinden dolayı daha çok kullanıcıya ulaşabilmek için bir süredir ücretsiz oyun dağıtmaya başlamıştı. Kullanıcılarına her hafta ücretsiz oyunlar ile çıkan Epic Games, üye olan kullanıcılarına ve farklı müşteri çekmek için ücretsiz oyunlar sunuyor.
10 Aralık 2020 Perşembe 21:21
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Epic Gamesin bu hafta ücretsiz olarak sunduğu oyunlar ise; Pillars of Etenity ve Tyranny oyunları.
Sundukları ek paketler ile oyundaki süreyi arttırma gibi olanaklar sunan Epic Games, ücretsiz olarak verdikleri iki oyunda rol yapma konusunda kullanıcılara tatmin etmektedirler.
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