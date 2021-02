Epic Games bu haftaki 2 ücretsiz oyunu

Epic Games ücretsiz oyunlarla oyuncuların gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Bu hafta toplam satış fiyatı 63 TL olan For the King ve Metro Last Light Redux oyunlarını Epic Store üzerinden bir süreliğine ücretsiz bir şekilde sunuyor.

FOR THE KİNG ÜCRETSİZ OYUN

IronOak Games'in geliştirdiği ve 19 Nisan 2018'de Curve Digital'in yayınladığı, macera türü olan oyun For The King ücretsiz olarak sunuldu.

Strateji temelli olan oyun, rogue benzeri ubsurların zorlaştırılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda oyunu çevrimiçi ve çevrimdışı olarak da oynamak mümkün.

Aşağdaki adres üzerinden normal iyatı 32 TL olan oyunu 11.02.2021 saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

https://www.epicgames.com/store/tr/product/for-the-king/home

Minimum Sistem Gereksinimler

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirirİşletim

Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 (64-bit)

İşlemci: Intel Core2 Duo E4300 / AMD Athlon Dual Core 4450e

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GTX / AMD Radeon HD 3850

VRAM: 1 GB VRAM

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4570T / AMD FX-6100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7850

VRAM: 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

METRO LAST LİGHT REDUX ÜCRETSİZ OYUN

Metro Last Light Redux, bol aksiyon içeren nişan oyunu olarak beliriyor. 2034'de Moskova metrosunda bir çok farklı yaratık ve düşmanlarla savaşıyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Aşağdaki adres üzerinden normal fiyatı 31 TL olan oyunu 11.02.2021 saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

https://www.epicgames.com/store/tr/product/metro-last-light-redux/home

Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10 x64

İşlemci: Intel Core2 Duo E4300 (2 * 1800) / AMD Athlon Çift Çekirdekli 4450e (2 * 2300) veya eşdeğeri

Bellek: 4096 MB RAM

Ekran Kartı: GeForce 8800 GTX (768 MB) / Intel HD 4600 / Radeon HD 3850 (512 MB)

DirectX: 9.0

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10 x64

İşlemci: Intel Core i5-4570T (2* 2900) / AMD FX-6100 (6 * 3300) veya eşdeğeri

Bellek: 4096 MB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti (2048 MB) / Radeon HD 7850 (2048 MB)

DirectX: 9.0

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan