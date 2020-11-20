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Epic Games bu hafta ücretsiz oyunları neler?

2018 yılında beri haftalık ücretsiz oyun dağıtan Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları merak edilmeye devam ediyor. Pek çok oyun sever, Epic Games bu hafta ücretsiz oyunları neler? sorusunu araştırıyor.

20 Kasım 2020 Cuma 22:53
Epic Games bu hafta ücretsiz oyunları neler?
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Haftalık ücretsiz oyunları ile dikkatleri üzerine çeken ve oyun severleri mutlu etmeye devam Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları merak ediliyor.

Epic Games haftanın ücretsiz oyunları

2018 yılından beri haftanın her Perşembe günü ücretsiz oyun dağıtan Epic Games bu hafa Frontier Develoments tarafından geliştirilen Elite Gangerous oyununu ücretsiz yaptı. 2014yılında çıkan oyun Samanyolu Galaksisinde geçen bir açık dünya oyuncu. Küçük bir uza gemisi ile başladıktan sonra gelişerek hakimiyet kurmayı amaçlayan oyun farklı senaryolarda ilerleyebiliyor.


Oyun için gereken minimum sistem gereksinimi,

  • İşlemci: Dört Çekirdekli İşlemci (4 x 2Ghz)
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 470/AMD R7 240

Haftanın ücretsiz olan ikinci oyunu ise The World Next Door isimli oyun. 2009 yılında çıkış yapan büyülü bir Emrys dünyasında uyanan isyankar Jun’un hikayesi anlatılıyor. Eve dönebilmek için çeşitli görevler ile yolunu bulmaya çalışan Jun’un aksiyonu anlatılmaktadır.

Oyunu oynayabilmek için gerekli olan minimum sistem gereksinimi,

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
  • İşlemci:Intel H81 core i3 4130T 2.90GHZ (çift çekirdek)
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
  • Ekran Kartı: Intel HD 4400

İki oyunda 26 Kasım’a kadar ücretsiz olacak. Gelecek hafta yani 26 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında ise MudRunner oyunu ücretsiz olacak.



Son Güncelleme: 20.11.2020 22:53
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Anahtar Kelimeler:
Epic GamesHaftalık ücretsiz Oyunlar
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