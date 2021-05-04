Epic Games Apple dava sonucu ne oldu?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi olan Apple, davalarla uğraşıyor. Dünyanın en büyük oyun şirketi olan Epic Games, Apple’a dava açtı. Bu kapsamda Apple yöneticileri ilk kez mahkemede ifade verecek. Dava sonucuna göre Apple’a ait olan App Store kapanabilir. Dünyanın en büyük şirketi olan Apple ile Epic Games davalık oldu. Oyun severler Apple Epic Games davası ne zaman, Apple Epic Games davası ne zaman sonuçlanacak sorularının yanıtlarını arıyor.

Avrupa Birliği Apple’ı Suçlamıştı

Bu kapsamda Apple’ın uygulama geliştiren şirketlere kesmiş olduğu komisyon miktarları yeniden tartışmaya açılabilir. Epic Games, 2020 yılının ağustos ayında App Store içerisinde kendi ödeme sistemini kullanmaya başlamıştı. Bundan dolayı Apple’a %30 komisyon vermekten kurtulmayı başardı. Bu olayın ardından Apple, Epic Games’in tüm oyunlarını App Store’dan kaldırdı.

Bu olayın ardından Epic Games yetkilileri Apple 30’a düşürdü. Aslında onların beklediği şey de buydu. Konuyla alakalı 65 sayfalık dava dilekçesi hazırlandı. Epic Games, Apple’ın almış olduğu komisyonların tıpkı bir araç olduğunu söyledi. Epic Games, sadece Apple’ın aldığı komisyonları değil Google ve Android’in almış olduğu komisyonları da tartışmaya açabilir. Bu açıdan çok önemli bir adım atılmış oldu.

Apple Nasıl Savunacak?

Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite oyunundan, çok yüksek komisyonlar kesiliyor. Bu kapsamda belki de Apple milyonlarca dolar para kazandı. Bu açıdan Epic Games komisyon ödemeyi reddediyor. Ancak komisyon ödemeyi reddetti için online mağazalarda oyunlarını satamıyor. Google Play ve App Store‘un dünya genelinde en büyük iki uygulama mağazası olduğu biliniyor.

Hep ikimiz, uygulama geliştiricisi olan kişilerin veya şirketlerin Google Play ve App Store’a muhtaç olduğunu ve bu durumun rekabet için olumsuz bir ortam oluşturduğunu ifade ediyor.

Bu açıdan Epic Games çok geniş çerçeveli bir hazırlık yaptı. Apple vergisi olarak adlandırılan komisyon ödemek yerine Apple’a dava açtı. Apple Store daha önce benzer eleştiriler almıştır. Bu davanın ciddiyeti Apple yetkililerine endişelendirmeye başladı.

Apple, bu tip konularda tekel olduğu için eleştiriliyor. Avrupa birliği geçtiğimiz günlerde App Store’a politikaları sebebiyle büyük suçlamalar yöneltmişti. Bu suçlamalar üzerine bir de dava açılması Apple yöneticilerinin sıkıya soktu.

Apple Epic Games Davası Ne Zaman?

Açılan bu davalar ve yöneltilen suçlamalar sonrasında Apple sorgulanmaya başlandı. Yargıcın ilk araştıracak konular arasında şirketin kontrol edilip edilmemesi gereken bir kurum olup olmadığı ortaya çıkarılacak. Yargıcın Epic Games lehine bir karar vermesi düşünülüyor. Apple ise kendisine dünyanın en iyi avukatlarını tutmayı planlıyor. Ancak Apple’ın savunacak tutarlı bir gerekçesi yok. Apple, uygulamalardan kesilen yüzde otuzluk Komisyonu standart bir uygulama olarak geliştirdiklerini söyledi. Yüzde otuzluk komisyonun tüm kurumları aynı şekilde uygulandığı ifade ettik.

Epic Games, Apple’a karşı açmış olduğu dava için 65 sayfalık dilekçe hazırladı ve bu davayı kazanacaklarını yürekten inanıyorlar.

Yapılan Yorumlarda uzman kişiler Apple’ın yasal açıdan sağlam bir durumda olduğunu fakat bu açılan davanın büyük riskler içerdiğini, davanın kaybedilmesi halinde app Store sisteminin değişeceğini ifade ettiler. Açılan davanın mayısın son haftası nihayete ermesi planlanıyor.