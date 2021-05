Epic Games Among Us oyununu ücretsiz olarak oyunseverlere sundu!

Epic Games ücretsiz oyunları oyunseverlere sunmaya devam ediyor. Oyun platformu bu kez en çok oynanan oyunların arasında yerini almayı başaran Among Us oyununu ücretsiz olarak sundu.

Geçtiğimiz gün dört yüz lira civarında olan NBA 2021 oyununu da ücretsiz olarak erişime açan Epic Games bu kez de Among Us oyununu bedava olarak veriyor. 3 Haziran’a kadar geçerli olacak olan Among Us oyunu saat 23.59’a kadar ücretsiz olarak satın alınabilecek. Daha önce de GTA 5 oyununu ücretsiz olan veren Epic, ayrıca Bahar indirimleri ile de pek çok oyunu indirimli fiyatlardan oyun severlere sunuyor.