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Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!

31 Aralık'a kadar her gün bir oyunu ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunacağını bildiren Epic Games 28 Aralık tarihinde verdiği oyun ile oyunseverlerin yüzünü güldürdü. Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu kısa sürede binlerce kişi tarafından kütüphanelere eklendi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 23:55
Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
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31 Aralık tarihine kadar her gün bir oyunu ücretsiz bir şekilde vereceğini açıklayan Epic Games 28 Aralık tarihinde verdiği oyun ile tüm kullanıcıların gönlünü fethetmeyi başardı. Dev firma 28 Aralık tarihinde vermiş olduğu oyun ile birlikte toplamda 11 oyunu kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde vermiş oldu.

Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!

Epic Games tarafından 28 Aralık’ta verilen oyun Stranded Deep olarak görüldü. Piyasada 24 lira fiyatla satışa sunulan Stranded Deep oyunu Epic Games üzerine hiçbir ücret istenmeden kullanıcılara verildi. Hemen Epic Games’e giriş yaparak oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Stranded Deep nasıl bir oyun?

Stranded Deep oyununda, Pasifik Okyanusu üzerinde nedeni tespit edilemeyen bir sebepten dolayı düşen uçak sonrasında bir adaya çıkarak burada hayatta kalmaya çalışan bir karakter yönlendiriliyor. Oyunu oynarken elde edilen malzemeler ile yeni eşyalar oluşturmak, avlanmak, kaynakları verimli kullanmak gibi durumlarla karşı karşıya kalınıyor. Aynı zamanda oyun sadece bir adada değil, birkaç adada oynanabiliyor. Buna bağlı olarak farklı adalardan yeni kaynaklar bulunabilmekte, üretilen ve bulunan eşyalar ile yeni keşifler yapılabilmektedir.

Stranded Deep sistem gereklilikleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 7+ (64 bit)
  • İşlemci: X64 Dört Çekirdekli CPU 2,0 GHz+
  • Bellek: 4 GB
  • Depolama: 2 GB
  • DirectX: 11.0
  • Ekran Kartı: Intel HD6500 ve üzeri

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 7+ (64 bit)
  • İşlemci: X64 Dört Çekirdekli CPU 3,0 GHz+
  • Bellek: 8 GB
  • Depolama: 4 GB
  • DirectX: 11.0
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 600 serisi veya 2-4 GB VRAM ile ATI HD7000 serisi


Son Güncelleme: 28.12.2020 23:55
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Anahtar Kelimeler:
Epic GamesStranded Deepücretsiz Oyun
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