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Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu ne?

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor! Kullanıcılarına ücretsiz oyun vermeye devam eden Epic Games, 27 Aralık'ta ücretsiz olarak verdiği oyunu duyurdu. Epic Games'in 27 Aralık gününde kullanıcılarına sağlamış olduğu ücretsiz oyunun hangisi olduğunu açıkladı.

27 Aralık 2020 Pazar 21:14
Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu ne?
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11 günden beri ücretsiz oyun vermeye devam eden Epic Games, 27 Aralık’ta ücretsiz olarak vereceği oyunu açıkladı. Şu zamana kadar birden fazla oyunu ücretsiz olarak veren Rpic Games, bu hareketiyle milyonların gönlünü kazanmış durumda.

Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu: Night in deh Woods

Şu zamana kadar Metro 2033 Redux, The Long Dark, Inside ve Darkest Dungeon gibi popüler oyunları ücretsiz olarak sunan Epic Games, 27 Aralık’ta ücretsiz olarak vereceği oyunun Night in the Woods olduğunu duyurdu. Night in the Woods oyununun konusuysa şu şekildedir:

Tek çocuk olan Mae, zoomorfik olan insanlar ile dolu bir kasaba olan Pers Springs'e geri döner. Şimdi ailesinin evinin çatı katında yaşıyor ve kasabadaki kömür madenleri kapandığından bu yana ne kadar zamanın değiştiğini keşfederek onu yakındaki ormana getiren karanlık gizemi açığa çıkarıyor. Kasabanın yıllardır sır gibi sakladığı korkunç sırlar ile yüzleşmek zorunda kalır, sadece kasabanın madenleri hakkında değil, aynı zamanda eski arkadaşı Casey'nin ortadan kaybolmasıyla ilgilidir. Mae'nin arkadaşları arasında sigara içen bir timsah ve Mae’nin çocukluk arkadaşı Bea; Hiperaktif tilki Gregg; ve erkek arkadaşı, Angus adında bir ayı. Paste, "akıl hastalığı, depresyon, orta ve alt sınıf durgunluğu" olarak ele alınan konuları anlatıyor.

Oyunu  buradan Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Night in the Woods oynamak için lazım olan sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi:

     Windows 7

  • İşlemci:

     Intel i5 Quad-Core

  • Bellek:

     4 GB RAM

  • Ekran Kartı:

     Intel HD 4000

  • Depolama:

     8 GB kullanılabilir alan

Epic Games Yılbaşı Tatili ücretsiz oyunlar listesi:

17 Aralık tarihinde erişime sunulan ücretsiz oyun: Cities: Skylines 

18 Aralık tarihinde erişime sunulan ücretsiz oyun: Oddworld: New ‘n’ Tasty

19 Aralık tarihinde erişime sunulan ücretsiz oyun: The Long Dark

20 Aralık tarihinde erişime sunulan ücretsiz oyun: Defense Grid: The Awakening

21 Aralık tarihinde erişime sunulan ücretsiz oyun: Alien: Isolation

22 Aralık tarihinde erişime sunulan ücretsiz oyun: Metro 2033 Redux

23 Aralık tarihinde erişime sunulan ücretsiz oyun: Tropico 5

24 Aralık tarihinde erişime sunulan ücretsiz oyun: Inside

25 Aralık tarihinde erişime sunulan ücretsiz oyun: Darkest Dungeon

26 Aralık tarihinde erişime sunulan ücretsiz oyun: My Time at Portia



Son Güncelleme: 27.12.2020 21:14
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Anahtar Kelimeler:
Epic Games27 AralıkücretsizOyun
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