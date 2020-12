Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!

Dünyanın en çok oyuncu sayısına sahip dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games hiçbir ücret talep etmeden oyun dağıtmaya devam ediyor. 31 Aralık tarihine kadar her gün 1 oyunu herhangi bir ücret istemeden vereceğini açıklayan Epic Games 27 Aralık tarihinde de oyuncular tarafından zevkle oynanacak bir oyunu ücretsiz verdi.

Epic Games 27 Aralık oyunu

Dev dijital oyun platformu Epic Games, 27 Aralık tarihinde Night in the Woods isimli oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak verdi. Epic Games tarafından verilen bu oyun ile birlikte toplamda 10 oyun dağıtılmış oldu. Verilen oyunlar arasında en çok dikkat çekenleri Cities Skylines, Metro Exodus 2033, The Long Dark ve Darkest Dungeon gibi oyunlar oldu.

Epic Games’te Night in the Woods bedava!

Night in the Woods oyununun içeriğine bakıldığında, Mae’nin Possum Springs kasabasına geri dönmesi ardından kasabanın yakınındaki ormanda yer alan karanlık gizemi çözmeye çalışmaktadır. Onlarca senedir herkes tarafından bilinen ancak kimsenin konuşmaya cesaret edemediği bu gizemi Mae ortaya çıkarmak istemektedir. Casey’nin de ortadan yok olması ardından bu gizemi aydınlatmak zorunlu hale gelmiştir. Mae ve arkadaşları bu gizemi aydınlatmak için birlikte çabalayacaklar…

Night in the Woods oyunu sistem gereklilikleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel i5 Quad-Core

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4000

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan