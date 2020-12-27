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Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!

Her gün verdiği ücretsiz oyunlar ile milyonlarca kişi tarafından ilgi gören Epic Games'in 27 Aralık tarihinde kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyun belli oldu. Oyun kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından kütüphanelerine eklendi...

27 Aralık 2020 Pazar 22:11
Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
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Dünyanın en çok oyuncu sayısına sahip dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games hiçbir ücret talep etmeden oyun dağıtmaya devam ediyor. 31 Aralık tarihine kadar her gün 1 oyunu herhangi bir ücret istemeden vereceğini açıklayan Epic Games 27 Aralık tarihinde de oyuncular tarafından zevkle oynanacak bir oyunu ücretsiz verdi.
 

Epic Games 27 Aralık oyunu

Dev dijital oyun platformu Epic Games, 27 Aralık tarihinde Night in the Woods isimli oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak verdi. Epic Games tarafından verilen bu oyun ile birlikte toplamda 10 oyun dağıtılmış oldu. Verilen oyunlar arasında en çok dikkat çekenleri Cities Skylines, Metro Exodus 2033, The Long Dark ve Darkest Dungeon gibi oyunlar oldu.
 

Epic Games’te Night in the Woods bedava!

Night in the Woods oyununun içeriğine bakıldığında, Mae’nin Possum Springs kasabasına geri dönmesi ardından kasabanın yakınındaki ormanda yer alan karanlık gizemi çözmeye çalışmaktadır. Onlarca senedir herkes tarafından bilinen ancak kimsenin konuşmaya cesaret edemediği bu gizemi Mae ortaya çıkarmak istemektedir. Casey’nin de ortadan yok olması ardından bu gizemi aydınlatmak zorunlu hale gelmiştir. Mae ve arkadaşları bu gizemi aydınlatmak için birlikte çabalayacaklar…
 

Night in the Woods oyunu sistem gereklilikleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel i5 Quad-Core
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Intel HD 4000
  • Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Epic Games tarafından 27 Aralık tarihinde verilen ücretsiz oyun Night in the Woods’u alabilmek için buraya tıklayınız.



Son Güncelleme: 27.12.2020 22:11
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Anahtar Kelimeler:
Epic GamesNight In The Woodsücretsiz Oyun
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