İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!

31 Aralık tarihine kadar her gün bir oyunu hiçbir ücret talep etmeden kullanıcılarının hesabına ekleyeceğini açıklayan Epic Games'in 26 Aralık gününde verdiği oyun belli oldu. Epic Games'in verdiği ücretsiz oyun, kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılandı...

27 Aralık 2020 Pazar 00:19
Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Takip Et:

31 Aralık gününe kadar her gün bir yeni oyunu herhangi bir ücret talep etmeden oyunculara sunacağını açıklayan Epic Games’te 26 Aralık tarihinde verilen oyun belli oldu. Daha önce verdiği oyunlarla oyunseverlerin gönlünü fetheden dev firma Epic Games, 26 Aralık tarihinde “My Time at Portia” oyununu ücret talep etmeden sundu.

 

Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu

26 Aralık tarihinde Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde verilen oyun “My Time in Portia” oldu. Ünlü değerlendirme sitesi olan Metacritic üzerinde 100 puan üzerinden 73 puan almış olan oyun 2019 senesinde oyuncuların beğenisine sunulmuştur. RPG ve simülasyon oyunlarını birleştirerek iki tarzı da seven oyunculara büyük bir deneyim sunan oyunda insanların yeraltında çıkarak yeni bir yaşam kurma serüveni anlatılmaktadır.

My Time in Portia oyunu sistem gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 – 64 bit
  • İşlemci: Intel i3
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: ATI 7770, Nvidia GeForce GTX 660 2 GB
  • DirectX: Sürüm 10
  • Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit
  • İşlemci: Intel i7
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960+
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

 

Epic Games ücretsiz oyunları

26 Aralık tarihine kadar Epic Games tarafından verilen ücretsiz oyunlar arasında en çok The Long Dark, Metro Exodus 2033, Cities Skylines ve İnside gibi oyunlar yer aldı. 26 Aralık’ta verilen ücretsiz oyun My Time in Portia ile birlikte verilen toplam ücretsiz oyun sayısı 9'a yükseldi. Aşağıdaki kısımda Epic Games tarafından verilen tüm ücretsiz oyunlar sıralanmıştır.

  • 17 Aralık : Cities: Skylines
  • 18 Aralık : Oddworld: New ‘n’ Tasty
  • 19 Aralık : The Long Dark
  • 20 Aralık : Defense Grid: The Awakening
  • 21 Aralık : Alien: Isolation
  • 22 Aralık : Metro 2033 Redux
  • 23 Aralık : Tropico 5
  • 24 Aralık : Inside
  • 25 Aralık : Darkest Dungeon
  • 26 Aralık : My Time at Portia


Son Güncelleme: 27.12.2020 00:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Epic Gamesücretsiz OyunMy Time At Portia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amazon Türkiye'de satışa sunulan Playstation 5 saniyeler içerisinde tükendi! Playstation 5 tekrar satışa sunulacak!
Amazon Türkiye'de satışa sunulan Playstation 5 saniyeler içerisinde tükendi! Playstation 5 tekrar satışa sunulacak!
Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası! 24 Aralık için Inside oyunu ücretsiz sunuldu
Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası! 24 Aralık için Inside oyunu ücretsiz sunuldu
The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!
The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!
Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var
Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var
WhatsApp kullananlar dikkat! 2021'den itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp kullananlar dikkat! 2021'den itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Oppo, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı
Oppo, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı

Popüler Haberler

2020 Süt parası ödeneği ne kadardır? Süt parası kimlere ödenir?
SGK'dan başvuru yapana 711 TL para yardımı!
Altın ne kadar oldu? 27 Aralık 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 27 Aralık 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 27 Aralık 2020 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 27 Aralık 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 27 Aralık 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 27 Aralık 2020 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 27 Aralık 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 27 Aralık 2020 Pazar
Netflix Locke and Key ne zaman başlayacak? Locke and Key dizisi fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Benim Tatlı Yalanım Şevket diziden neden ayrılıyor? Ahmet Saraçoğlu diziye veda ediyor
Telefon kapalıyken kurulan alarm çalar mı?
Kung Fu Panda filmin kim seslendirdi?
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Başvuru yapan herkese faizsiz 5.000 TL kredi verilecek!
TV8 canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Aralık 2020 Pazar
TOKİ Engelli başvuruları şartları ve engelli vatandaşa satışlardaki kontenjan durumu
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2020 mazot ve gübre desteği alma şartları
Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?
TRT 1 canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.