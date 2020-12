Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!

31 Aralık gününe kadar her gün bir yeni oyunu herhangi bir ücret talep etmeden oyunculara sunacağını açıklayan Epic Games’te 26 Aralık tarihinde verilen oyun belli oldu. Daha önce verdiği oyunlarla oyunseverlerin gönlünü fetheden dev firma Epic Games, 26 Aralık tarihinde “My Time at Portia” oyununu ücret talep etmeden sundu.

Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu

26 Aralık tarihinde Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde verilen oyun “My Time in Portia” oldu. Ünlü değerlendirme sitesi olan Metacritic üzerinde 100 puan üzerinden 73 puan almış olan oyun 2019 senesinde oyuncuların beğenisine sunulmuştur. RPG ve simülasyon oyunlarını birleştirerek iki tarzı da seven oyunculara büyük bir deneyim sunan oyunda insanların yeraltında çıkarak yeni bir yaşam kurma serüveni anlatılmaktadır.

My Time in Portia oyunu sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 – 64 bit

İşlemci: Intel i3

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: ATI 7770, Nvidia GeForce GTX 660 2 GB

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

İşlemci: Intel i7

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960+

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Epic Games ücretsiz oyunları

26 Aralık tarihine kadar Epic Games tarafından verilen ücretsiz oyunlar arasında en çok The Long Dark, Metro Exodus 2033, Cities Skylines ve İnside gibi oyunlar yer aldı. 26 Aralık’ta verilen ücretsiz oyun My Time in Portia ile birlikte verilen toplam ücretsiz oyun sayısı 9'a yükseldi. Aşağıdaki kısımda Epic Games tarafından verilen tüm ücretsiz oyunlar sıralanmıştır.