31 Aralık tarihine kadar her gün bir oyunu ücretsiz şekilde kullanıcılarına vereceğini açıklayan Epic Games 25 Aralık tarihinde de sürpriz bir oyunla gündeme geldi. Şimdiye kadar vermiş olduğu ücretsiz oyunlarla birçok kişi tarafından olumlu geri dönüşler alan Epic Games 25 Aralık tarihinde verdiği oyun ile de oyuncuların gönlünde taht kurdu.

Epic Games 25 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu

17 Aralık gününden bu yana Metro 2033 Exodus, The Long Dark ve Cities Skylines gibi sevilen oyunları ücretsiz bir şekilde veren Epic Games, 25 Aralık tarihinde ise Darkest Dungeon isimli oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sundu. Darkest Dungeon, daha önce de binlerce kişi tarafından oynanarak olumlu yorumlar alan oyunlardan biri olarak biliniyor.

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon oyunu Red Hook isimli firma tarafından ortaya konmuş RPG tarzında bir oyundur. Günümüzdeki birçok oyundan farklı olarak 2 boyutlu bir oyun olan Darkest Dungeon’da nefes kesici savaşlar yapılıyor. Amaca giderken karşımıza çıkan canavarları öldürdüğümüz oyunda aynı zamanda karanlık, hastalık ve akıl sağlığının bozulmasına karşı da mücadele veriliyor.

Darkest Dungeon sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows XP

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p için 16:9 oran gerekli

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 ve sonrası

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p için 16:9 oran gerekli

Epic Games şimdiye dek verilmiş ücretsiz yılbaşı tatili oyunları

17 Aralık : Cities: Skylines

18 Aralık : Oddworld: New ‘n’ Tasty

19 Aralık : The Long Dark

20 Aralık : Defense Grid: The Awakening

21 Aralık : Alien: Isolation

22 Aralık : Metro 2033 Redux

23 Aralık : Tropico 5

24 Aralık : Inside

25 Aralık : Darkest Dungeon