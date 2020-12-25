İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Epic Games 25 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!

Yılbaşı Tatili kampanyası kapsamında 31 Aralık'a kadar her gün bir oyunu ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunan Epic Games'in 25 Aralık'ta hangi oyunu ücretsiz verdiği belli oldu. Şimdiye dek 8 oyunu ücretsiz veren dev firmanın 7 oyun daha vermesi bekleniyor...

25 Aralık 2020 Cuma 22:56
Epic Games 25 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Takip Et:

31 Aralık tarihine kadar her gün bir oyunu ücretsiz şekilde kullanıcılarına vereceğini açıklayan Epic Games 25 Aralık tarihinde de sürpriz bir oyunla gündeme geldi. Şimdiye kadar vermiş olduğu ücretsiz oyunlarla birçok kişi tarafından olumlu geri dönüşler alan Epic Games 25 Aralık tarihinde verdiği oyun ile de oyuncuların gönlünde taht kurdu.

 

Epic Games 25 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu

17 Aralık gününden bu yana Metro 2033 Exodus, The Long Dark ve Cities Skylines gibi sevilen oyunları ücretsiz bir şekilde veren Epic Games, 25 Aralık tarihinde ise Darkest Dungeon isimli oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sundu. Darkest Dungeon, daha önce de binlerce kişi tarafından oynanarak olumlu yorumlar alan oyunlardan biri olarak biliniyor.

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon oyunu Red Hook isimli firma tarafından ortaya konmuş RPG tarzında bir oyundur. Günümüzdeki birçok oyundan farklı olarak 2 boyutlu bir oyun olan Darkest Dungeon’da nefes kesici savaşlar yapılıyor. Amaca giderken karşımıza çıkan canavarları öldürdüğümüz oyunda aynı zamanda karanlık, hastalık ve akıl sağlığının bozulmasına karşı da mücadele veriliyor.

 

Darkest Dungeon sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows XP

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p için 16:9 oran gerekli

 

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 ve sonrası

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p için 16:9 oran gerekli

 

Epic Games şimdiye dek verilmiş ücretsiz yılbaşı tatili oyunları

17 Aralık : Cities: Skylines 

18 Aralık : Oddworld: New ‘n’ Tasty

19 Aralık : The Long Dark

20 Aralık : Defense Grid: The Awakening

21 Aralık : Alien: Isolation

22 Aralık : Metro 2033 Redux

23 Aralık : Tropico 5

24 Aralık : Inside

25 Aralık : Darkest Dungeon



Son Güncelleme: 25.12.2020 22:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Epic Gamesücretsiz OyunDarkes Dungeon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası! 24 Aralık için Inside oyunu ücretsiz sunuldu
Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası! 24 Aralık için Inside oyunu ücretsiz sunuldu
The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!
The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!
Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var
Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var
WhatsApp kullananlar dikkat! 2021'den itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp kullananlar dikkat! 2021'den itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Oppo, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı
Oppo, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı
WhatsApp yeni güncelleme ile bazı İOS ve Android cihazlarına erişimi kesecek!
WhatsApp yeni güncelleme ile bazı İOS ve Android cihazlarına erişimi kesecek!

Popüler Haberler

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2020 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Nikah başvurusunda gerekli belgeler neler?
Bir Annenin Günahı neden yok, neden final yaptı?
Rüyada et görmek ne demek, et görmek ne anlama gelir?
Bağkur hizmet dökümü nasıl alınır? Bağkur borç sorgulama tc ile şifresiz yapılır mı?
Bugün kimin maçı var? 26 Aralık 2020 Cumartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu'in hayatı!
Yemin dizisi Kumru karakteri kimdir? Elif Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında?
Haftaya sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı?
20 bin ek öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2020 Atama takvimi belli oldu mu?
iPhone 12 Pro Max nasıl olacak? iPhone 12 tasarımı sızdırıldı
B12 Vitamin eksikliği neden olur? B12 Eksikliği sebepleri ve tedavi yöntemleri
2022 Engelli maaşı ne zaman yatar? Engelli maaşı sorgulama işlemleri
Kayıp nüfus cüzdanı nereden, nasıl çıkarılır? Kayıp kimlik için gerekli evraklar
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
Hayat Güzeldir programı neden yayınlanmıyor, final mi yaptı? Özge Ulusoy Hayat Güzeldir bitti mi?
Engelli maaşı alan kişi sigortalı olarak çalışabilir mi? 2021 Engelli maaşlarının kesildiği durumlar nelerdir?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2020
Bir Annenin Günahı dizisi neden yayınlanmıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.