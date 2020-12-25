31 Aralık tarihine kadar her gün bir oyunu ücretsiz şekilde kullanıcılarına vereceğini açıklayan Epic Games 25 Aralık tarihinde de sürpriz bir oyunla gündeme geldi. Şimdiye kadar vermiş olduğu ücretsiz oyunlarla birçok kişi tarafından olumlu geri dönüşler alan Epic Games 25 Aralık tarihinde verdiği oyun ile de oyuncuların gönlünde taht kurdu.
Epic Games 25 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu
17 Aralık gününden bu yana Metro 2033 Exodus, The Long Dark ve Cities Skylines gibi sevilen oyunları ücretsiz bir şekilde veren Epic Games, 25 Aralık tarihinde ise Darkest Dungeon isimli oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sundu. Darkest Dungeon, daha önce de binlerce kişi tarafından oynanarak olumlu yorumlar alan oyunlardan biri olarak biliniyor.
Darkest Dungeon
Darkest Dungeon oyunu Red Hook isimli firma tarafından ortaya konmuş RPG tarzında bir oyundur. Günümüzdeki birçok oyundan farklı olarak 2 boyutlu bir oyun olan Darkest Dungeon’da nefes kesici savaşlar yapılıyor. Amaca giderken karşımıza çıkan canavarları öldürdüğümüz oyunda aynı zamanda karanlık, hastalık ve akıl sağlığının bozulmasına karşı da mücadele veriliyor.
Darkest Dungeon sistem gereksinimleri
Minimum
İşletim Sistemi: Windows XP
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant
Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: 1080p için 16:9 oran gerekli
Önerilen
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant
Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: 1080p için 16:9 oran gerekli
Epic Games şimdiye dek verilmiş ücretsiz yılbaşı tatili oyunları
17 Aralık : Cities: Skylines
18 Aralık : Oddworld: New ‘n’ Tasty
19 Aralık : The Long Dark
20 Aralık : Defense Grid: The Awakening
21 Aralık : Alien: Isolation
22 Aralık : Metro 2033 Redux
23 Aralık : Tropico 5
24 Aralık : Inside
25 Aralık : Darkest Dungeon