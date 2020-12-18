Epic Games 19 Aralık ücretsiz oyunu ne? Epic Games ücretsiz oyunlar listesi

Dijital oyun dağıtımcıları arasında indirim ve ücretsiz oyun rekabeti bu yıl şiddetliydi. Geçtiğimiz günlerde 15 gün boyunca ücretsiz oyun dağıtacağını duyuran Epic Games Store, 18 Aralık ücretsiz oyununu duyurdu.

Epic Games 18 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!

GTA 5'i ücretsiz olarak verdiği günden bu zamana popülerliğini artıran Epic Games, Yeni Yıl Tatil İndirimine, Cities: Skylines'i dün ücretsiz olarak sunarak başladı. İkinci gün ünlü oyun platformu, Oddworld: New 'n' Tasty'yi ücretsiz olarak sundu.

Klasik PlayStation oyunu Abe's Oddysee'nin bu özenle hazırlanan versiyonunda tarihi kalıntıları keşfedin, etobur canavarlardan kaçının ve Oddworld Abe orijinal kahramanı olarak vahşi avları keşfedin. Bir zamanlar Oddworld'ün en büyük et üretim tesisinin mutlu zemin cilalayıcısı olan Abe, patronunun fabrika mahkumlarını yeni bir RuptureFarms Tasty Treats serisinin en sonuncusuna dönüştürme planını öğrenir.

Şimdi, Abe kıyma makinesinden hayat kurtarmalı. Bu et çiftliğinden kaçmak onun destanını başlangıcı olacaktır. Abe, insanların mirasını keşfetmede birçok tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Yeni ‘n' Tasty, en son yeni nesil teknolojiyi kullanarak orijinal Oddworld oyununu yeniden canlandırdı. Sıfırdan geliştirilen bu oyunda nefes kesici görsel efektlerin, gelişmiş ses özelliklerinin ve daha iyi, daha sürükleyici bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Oyuna buradan erişerek Epic Games Store kütüphanenizde bulundurabilirsiniz.

Oddworld: New ‘n’ Tasty sistem gereksinimleri

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Windows 7Intel i3-3220 (3.30GHz)4 GB RAMMinimum Radeon HD 5770 / NVIDIA GTX 26010 GB kullanılabilir alanWindows 7 (64 bit) Service Pack 1 / Windows 8Intel i54 GB RAMRadeon HD 6850 / NVIDIA GTX 56010 GB kullanılabilir alan