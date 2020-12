Epic Games 15 gün boyunca bedava oyun

Son yıllarda büyük çıkış yapan ve adından sıkça söz ettiren, yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce birçoku ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan Epic Games yönetimi,nda da kullanıcılarına jest yaptı. Yapılan açıklamayla Epic Games Store üzerinden 15 gün boyunca her gün 1 oyunun ücretsiz olacağı duyuruldu. 17 Aralık itibariyle başlayacak olan kampanya, oyunseverlere her gün 1 oyun hediye edecek. Her bir oyun ücretsiz olmasından itibaren 24 saat boyunca ücretsiz olarak sitede kalacak. Oyuna ücretsiz şekilde sahip olmak isteyenlerin, oyunu kütüphanelerine eklemeleri yeterli olacak. Oyunu kütüphanenize eklemenizle birlikte oyun ömür boyu sizin olacak.

Hangi oyunlarının ücretsiz olacağı konusunda bir açıklama yapılmazken, oyunsevelerin büyük sürprizlerle karşılaşacağı iddia ediliyor.