İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek...

Epic Games 15 gün boyunca bedava oyun

Epic Games, oyunseverlere büyük bir jest yaptı. Son dönemde en çok kullanılan oyun mağazalarından biri olan Epic Games, kullanıcılarına yılbaşı müjdesini verdi. 17 Aralık’tan başlayarak 15 gün boyuncu her gün 1 oyun ücretsiz olarak, oyunseverlere sunulacak.

15 Aralık 2020 Salı 19:43
Epic Games 15 gün boyunca bedava oyun
Takip Et:

Son yıllarda büyük çıkış yapan ve adından sıkça söz ettiren Epic Games, yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce birçok oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan Epic Games yönetimi, yılbaşında da kullanıcılarına jest yaptı. Yapılan açıklamayla Epic Games Store üzerinden 15 gün boyunca her gün 1 oyunun ücretsiz olacağı duyuruldu. 17 Aralık itibariyle başlayacak olan kampanya, oyunseverlere her gün 1 oyun hediye edecek. Her bir oyun ücretsiz olmasından itibaren 24 saat boyunca ücretsiz olarak sitede kalacak. Oyuna ücretsiz şekilde sahip olmak isteyenlerin, oyunu kütüphanelerine eklemeleri yeterli olacak. Oyunu kütüphanenize eklemenizle birlikte oyun ömür boyu sizin olacak.

Hangi oyunlarının ücretsiz olacağı konusunda bir açıklama yapılmazken, oyunsevelerin büyük sürprizlerle karşılaşacağı iddia ediliyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 19:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OyunEpic GamesYılbaşıEpic Games ücretsiz Oyun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsung Galaxy S21'de S Pen olacak mı?
Samsung Galaxy S21'de S Pen olacak mı?
Google karanlık tema nasıl yapılır?
Google karanlık tema nasıl yapılır?
Google Play Store çöktü mü? Google Servislerine neden girilemiyor?
Google Play Store çöktü mü? Google Servislerine neden girilemiyor?
Google karanlık mod nedir, nasıl yapılır? Google Chrome'da gece görünümü nasıl yapılır?
Google karanlık mod nedir, nasıl yapılır? Google Chrome'da gece görünümü nasıl yapılır?
Electronic Arts, Codemaster oyun şirketini 1,2 milyar dolara satın alıyor!
Electronic Arts, Codemaster oyun şirketini 1,2 milyar dolara satın alıyor!
Something went wrong hatası ne demektir, türkçe anlamı nedir?
Something went wrong hatası ne demektir, türkçe anlamı nedir?

Popüler Haberler

Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Exxen O Adam Oldun Mu yarışma başvuru formu ve başvuru şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kimdir? Gerçek adı ne? Pervin Bağdat hakkında bilgiler
Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gün dönümü nedir?
Hercai dizisindeki Dilşah karakteri kimdir? (Deniz Uğur)
HES kodu e-devlet, SMS ve HES mobil uygulamasından alma işlemleri
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
TRT 1 Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek, ne zaman final yapacak?
TRT 1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu yaşı ve oynadığı diziler
İBB Genç Üniversiteli burs başvuru şarları ve işlemleri
Atatürk Samsun’a ne zaman çıktı? Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve kurtuluş savaşı
Doya Doya Moda başvuru formu ve whatsapp başvuru iletişim bilgileri
Jimmy Hoffa kimdir,neden kayboldu? Jimmy Hoffa sırlar dolu öyküsü
Adalet Bakanlığı 82 hizmetli kadrosu personel alımı yapacak! Hizmetli alımı Başvuru şartları ve başvuru Formu
Baraj dizisi Nermin kimdir? Nezaket Erden kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Baraj final mi yapıyor? FOX TV Baraj bitiyor mu, final mi yapacak?
İyi Aile Babası dizisindeki Mehmet Ali karakteri Kimdir? Çağlar Çorumlu dizideki rolü ve hayatı
Masumlar Apartmanı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Masumlar Apartmanı beğenildi mi, dizi devam eder mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.