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Endişelendiren uyarı! Dünya aylarca internetsiz kalabilir!

ABD’li gökbilimci Sangeetha Abdu Jyothi, Güneş’te yaşanan şiddetli bir fırtınanın Dünya’da haftalarca ya da aylarca devam edecek internet kesintisine neden olabileceğini açıkladı. İşte detaylar…

08 Eylül 2021 Çarşamba 18:03
Endişelendiren uyarı! Dünya aylarca internetsiz kalabilir!
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Güneş’te yaşanan fırtına dünyanın belki de aylar boyunca intenetsiz kalmasına neden olabilir. Kalifoniya Üniversitesi gökbilimcisi Abdu Joythi, yaklaştığı düşünülen şiddetli güneş fırtınasının Dünya çapında uzun zamanlı intenet kesintisine neden olacağını açıkladı.

SIGCOMM 2021 Veri İletişimi Konferansında açıklama yapan gökbilimci, “Güneşin Süper Fırtınaları: İntenet Kıyameti Senaryosu” isimli bir sunum gerçekleştirdi.

Jyothi’nin yaptığı araştırma, elektrik kesintisine sebep veren bir güneş fırtınası için ek bir nüansı gösteriyor. Joythi, elektrik kısa süre içerisinde geri gelsi dahi, topluca yaşanacak intenet kesintisinin süreceğini vurguladı.


Son Güncelleme: 08.09.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
Güneş Fırtınası SonucuInternetDünya
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