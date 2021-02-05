En pahalı tuşlu telefon, en az 1000 dolar değerinde

Başka markaların telefon modellerine yaptığı pahalı tasarımları ile bilinen Caviar, şimdi de kendine ait bir modelle piyasaya giriş yapıyor.
Ancak bu telefon günümüzde alışık olduklarımızdan biraz farklı.
Adı ‘Origin’ olarak duyurulan telefon, değerli maden ve taşlar ile birlikte tasarlanacağından fiyatının 1000 dolardan başlayıp kişiye özel tasarım da yapılabileceğinden çok daha üst rakamlara ulaşabileceği düşünülüyor.
Herkesin merakla beklediği Origin büyük ihtimal ile 2021 sonunda bizlerle olacak.
Son Güncelleme: 05.02.2021 00:39