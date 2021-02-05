En pahalı tuşlu telefon, en az 1000 dolar değerinde

Başka markaların telefon modellerine yaptığı pahalı tasarımları ile bilinen Caviar, şimdi de kendine ait bir modelle piyasaya giriş yapıyor.

Ancak bu telefon günümüzde alışık olduklarımızdan biraz farklı.

olan bu yeni model aynı zamanda bir akıllı telefon. İşletim sistemi Android 11 olan bu telefon diğer akıllı telefonların yaptığı her şeyi yapabiliyor.

Adı ‘Origin’ olarak duyurulan telefon, değerli maden ve taşlar ile birlikte tasarlanacağından fiyatının 1000 dolardan başlayıp kişiye özel tasarım da yapılabileceğinden çok daha üst rakamlara ulaşabileceği düşünülüyor.

Herkesin merakla beklediği Origin büyük ihtimal ile 2021 sonunda bizlerle olacak.

