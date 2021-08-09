Yemeklerin hızlı bir şekilde pişmesi günümüzde oldukça önemli bir konu haline geldi. Geçmişte yemeklerin pişmesi için oldukça zahmet verilmesi gerekse de bu zamanda imdadımıza neyse ki mikrodalga fırınlar yetişiyor. Bu mucize cihazlar sayesinde yiyecek hazırlama süresi saatlerden dakikalara hatta saniyelere düşmüş durumda. Ancak mikrodalga fırınların kaliteli olması sağlık açısından oldukça önemli. Peki en kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?

Günümüzde milyonlarca insanın tercih ettiği bazı mikrodalgalar bulunuyor. İşte o cihazlar:

- Franke Fmw 380 Cl G GF Ankastre Mikrodalga Fırın

- Miele M 2230 SC Mikrodalga Fırın

- Hotpoint Ariston MWHA 424. 1 X Mikrodalga Fırın

- Siemens Be634lgs1 Inox Ankastre Mikrodalga Fırın

- Arçelik MD 893 YFB Mikrodalga Fırın

- Awox AWX H20 Mikrodalga Fırın

- Vestel MD 20 MD Mikrodalga Fırın

- Samsung MS23J5133AT / TR Mikrodalga Fırın

- Arçelik MD 674 B Mikrodalga Fırın

- Awox AWX – P20 Mikrodalga Fırın

- Hotpoint Ariston MWHA 2031 MW / MWO Mikrodalga Fırın

- Beko MD2610 Beyaz Mikrodalga Fırın

- Samsung GE83X / AND 23 Mikrodalga Fırın

- Electrolux EMS21400S Dijital Izgaralı Mikrodalga Fırın

- Arçelik 2084 GMI Mikrodalga Fırın

Franke Fmw 380 Cl G GF Ankastre Mikrodalga Fırının Özellikleri

Franke markası teknoloji anlamında kendini kanıtlayan şirketlerden bir tanesidir. Şık tasarımı, geniş hacmi ve geniş ısıtma seçenekleri ile Fmw 380 Cl G GF modeli yemekleri ısıtma konusunda oldukça iddialı. Cihazın 1000 W’lık bir gücü, 30 litrelik bir kapasitesi bulunuyor. Ayrıca dijital bir kontrol arayüzüne sahip.

Miele M 2230 SC Mikrodalga Fırın Modeli

Miele M 2230 SC mikrodalga fırın modeli, ülkemizde çok bilinmese de dünya genelinde en çok tercih edilen mikrodalga fırın modelleri arasında bulunuyor. 1000 W’lık bir güç kapasitesine sahip olan cihazın kapasitesi 17 litreye kadar çıkıyor ve 11 seçenekli bir güç kademesine sahip. Çelik dış gövdesiyle kaliteli olmasının yanı sıra dayanıklılık konusunda da iddialı olan bu Miele modelinde yemeklerin sıcaklığı ve lezzeti kolaylıkla korunuyor.

Hotpoint Ariston MWHA 424. 1 X Mikrodalga Fırın Modeli

Hotpoint markası ülkemizde bilinen ve tercih edilen markalardan bir tanesidir. Buz çözme, içecek ısıtma ve hızlı ısıtma gibi önemli özelliklere sahip olan Ariston MWHA 424.1X modeli yemekler konusunda rakiplerine büyük göz dağı veriyor.

Siemens Be634lgs1 Inox Ankastre Mikrodalga Fırın Modeli

Arçelik MD 893 YFB Mikrodalga Fırın Modeli

Türkiye’de ilk olarak iletişim sektörüyle adını duyuran Siemens, Be634lgs1 Inox modeliyle mutfak kısmında da iddiasını ortaya koyuyor. 10 farklı ısıtma seçeneğinin bulunduğu cihazın yüksek gücü paslanmaz çelikli iç yapısıyla birleşince kaliteli pişirme konusunda hiç sıkıntı çekmeyeceği şimdiden belli oluyor.

Türk markalardan birisi olan Arçelik’in ürettiği MD 893 YFB modeli yiyecekleri kısa sürede ısıtmasıyla ön plana çıkıyor. 1200 W’lık bir güç kapasitesine sahip olan cihazda buz çözme, çocuk kilidi, zamanlayıcı gibi özellikler ön plana çıkıyor.

Awox AWX H20 Mikrodalga Fırın Modeli

Awox markası yine ülkemizde pek ismi duyulmamış markalardan bir tanesi. Ancak mikrodalga konusunda son zamanların dikkat çeken markalarından birisi olan Awox, AWX H20 modeli yiyecekleri kaliteli pişirmesinin yanı sıra ekonomik fiyatıyla da oldukça tercih edilecek gibi görünüyor. Cihazda buz çözme, ısıtma ve pişirme özellikleri de bulunuyor.

Vestel MD 20 MD Mikrodalga Fırın Modeli

Son yıllarda çıkış yapan yerli markalarımızdan olan Vestel, MD 20 MB ile pişirme konusunda iddiasını ortaya koyuyor. 20 litrelik bir hacim kapasitesi olan bu cihaz, düşük güç kapasitesine rağmen hızlı ısıtma ve buz çözme özelliklerini sağlamasıyla ön plana çıkıyor.

Samsung MS23J5133AT / TR Mikrodalga Fırın Modeli

Dünyaca ünlü şirket Samsung, MS23J5133AT modeli ile yemek alanına da el atmış durumda. Bu modelde bulunan yemek ısıtma, sağlıklı pişirme, yumuşatma gibi özellikler yemek hazırlamayı daha keyifli hale getirecek.

Arçelik MD 674 B Mikrodalga Fırın Modeli

Arçelik’in bir başka mikrodalga fırın modeli olan MD 674 B, şık tasarımı ile ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. 5 farklı yemek pişirme ayarı olan cihazın 20 litrelik bir kapasitesi bulunuyor.

Awox AWX – P20 Mikrodalga Fırın Modeli

Awox AWX-P20 modelini diğer cihazlardan ayıran özelliği ise dönebilen bir cam haznesine sahip olması. Bununla beraber buz çözme ve 5 adet yemek pişirme seçeneğinin bulunduğu cihazın 20 litre kapasitesi mevcut.

Hotpoint Ariston MWHA 2031 MW / MWO Mikrodalga Fırın Modeli

En iyi mikrodalga fırınlar arasında gösterilen bir başka model ise Hotpoint Ariston MWHA 2031 MW/MWQ modelidir. Bu cihazda bulunan dijital kontol paneli ve tek tuşluk açılma özellkleri kolay ve güvenli kullanım vadediyor.

Beko MD2610 Beyaz Mikrodalga Fırın Modeli

Beyaz eşya alanında lider markalardan birisi olan Beko, MD2610 modeliyle de bu başarısına devam ediyor. 6 farklı çalışma moduna sahip olan cihazın şık tasarımı ile estetik açıdan da başarılı olacağı şimdiden belli gibi gözüküyor.

Samsung GE83X / AND 23 Mikrodalga Fırın Modeli

Samsung GE83X/AND 23 modeli yiyecekleri 5-6 dakika gibi kısa sürelerde çözmeye yarayan buz çözme özelliği ile dikkat çekiyor. 23 litre hacmi bulunan cihazda dijital kontrol paneli de bulunuyor.

Electrolux EMS21400S Dijital Izgaralı Mikrodalga Fırın Modeli

Electrolux’ün EMS21400S Dijital Izgaralı modeli, adından da anlaşılacağı üzere mikrodalganın dışında ızgara yemekleri yapmaya da yarıyor. LED göstergeli kontrol ekranı sayesinde yemeklerin süresi ve ayarı kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Arçelik 2084 GMI Mikrodalga Fırın Modeli

Listenin sonuncusu olan Arçelik 2084 GMI modeli 5 farklı güç aşamasına sahip bir cihazdır. Cihazda ayrıca çocuk kilidi, ızgara ve buz çözme özellikleri de mevcuttur.