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En kaliteli 4K Ultra HD televizyon modelleri ve özellikleri

Televizyon her evde bulunan ve evlerin vazgeçilmez teknolojik ürünleri arasında yer alır. Geliştirilen yeni teknolojilerle televizyonlar artık farklı bir boyuta erişti. Son yılların en çok tercih edilen modeli ise 4K Ultra HD modeller oldu. Televizyon almak isteyenler en kaliteli 4K Ultra HD televizyon modellerini araştırıyor.

17 Ekim 2020 Cumartesi 21:06
En kaliteli 4K Ultra HD televizyon modelleri ve özellikleri
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Hemen hemen her evde televizyon bulunmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte televizyonlarda artık çok farklı işlevlere sahip oldu. Farklı özelliklere sahip yüzlere televizyon modeli ortaya çıkarken bu modellerden en ilgi çekeni 4K Ultra HD televizyon modelleridir.

En kaliteli 4K ultra HD televizyon modelleri nelerdir?

AWOX U5600STR 4K Ultra HD Smart LED TV

Samsung 65Q60RAT 4K Ultra HD QLED TV

Samsung RU7100 4K Ultra HD LED TV

LG 55UM7100 4K Ultra HD Smart LED TV

LG UM7450 4K Ultra HD Smart LED TV

Philips PUS7304 4K Ultra HD Smart LED TV


VESTEL U9500 4K Ultra HD Smart LED TV

AWOX U5600STR 4K Ultra HD Smart LED TV özellikleri nedir?

%100 yerli marka olan AWOX televizyon kendinden uygu alıcısına sahiptir. Televizyonda Android işletim sistemi bulunurken, bu sayede Netflix, Spotfy gibi uygulamalar televizyon tarafından kontrol edilebiliyor. Televizyonun başlıca özelikleri şu şekildedir;

  • Ekran Çözünürlüğü (Piksel) : 3840 x 2160
  • Ekran Çözünürlüğü : 4K Ultra HD
  • Ekran Boyutu : 55 inç / 139 cm
  • Ekran Formatı : 16:9
  • HDMI Girişi : Var
  • Dahili Uydu Alıcı : Var
  • Curved (Kavisli) : Hayır
  • Görüntü Teknolojisi : LED
  • Smart TV : Var
  • İşletim Sistemi : Android
  • WiFi : Var

Samsung 65Q60RAT 4K Ultra HD QLED TV özellikleri nedir?

Samsung’un 1 milyar renk tonuna sahip akıllı televizyonlarından biri olan üründe görüntüdeki her kareyi çok net şekilde görebilirsiniz. Ayrıca televizyonun otomatik aydınlatma gibi özellikleri bulunmaktadır. Televizyonun diğer özellikleri ise şu şekilde;

  • Ekran Çözünürlüğü (Piksel) : 3840 x 2160
  • Ekran Çözünürlüğü : 4K Ultra HD
  • Ekran Boyutu : 55 inç / 139 cm
  • Ekran Formatı : 16:9
  • HDMI Girişi : Var
  • Dahili Uydu Alıcı : Var
  • Curved (Kavisli) : Hayır
  • Görüntü Teknolojisi : QLED
  • Smart TV : Var
  • İşletim Sistemi : Tizen
  • WiFi : Var

Samsung RU7100 4K Ultra HD LED TV özellikleri nedir?

Bir diğer Samsung marka televizyon olan RU7100 modeli ince tasarımı ve şık görüntüsüyle öne çıkmaktadır. Televizyonun diğer özellikleri ise şu şekildedir;

  • Ekran Çözünürlüğü (Piksel) : 3840 x 2160
  • Ekran Çözünürlüğü : 4K Ultra HD
  • Ekran Boyutu : 43 inç / 109 cm
  • Ekran Formatı : 16:9
  • HDMI Girişi : Var
  • Dahili Uydu Alıcı : Var
  • Curved (Kavisli) : Hayır
  • Görüntü Teknolojisi : LED
  • Smart TV : Var
  • İşletim Sistemi : Belirtilmemiş
  • WiFi : Var
 

LG 55UM7100 4K Ultra HD Smart LED TV özellikleri nedir?

LG marka akıllı televizyonun yapay zeka teknolojisi ve akıllı ses özelliği öne çıkarken, televizyonun kumandasını cep telefonunuza da indirebiliyorsunuz. Televizyonun diğer özellikleri şu şekilde;

  • Ekran Çözünürlüğü (Piksel) : 3840 x 2160
  • Ekran Çözünürlüğü : 4K Ultra HD
  • Ekran Boyutu : 55 inç / 139 cm
  • Ekran Formatı : 16:9
  • HDMI Girişi : Var
  • Dahili Uydu Alıcı : Var
  • Curved (Kavisli) : Hayır
  • Görüntü Teknolojisi : LED
  • Smart TV : Var
  • İşletim Sistemi : Belirtilmemiş
  • WiFi : Var

LG UM7450 4K Ultra HD Smart LED TV özellikleri nedir?

LG’nin en çok tutulan bir diğer televizyonu olan UM7450 modelinde 4 çekirdek işlemcisi sayesine görüntü kalitesi dikkat çekmektedir. Televizyonda oyun konsolu kullanımlarında yüksek ekran çözünürlüğü sağlanmaktadır. Diğer özellikleri ise şu şekildedir;

  • Ekran Çözünürlüğü (Piksel) : 3840 x 2160
  • Ekran Çözünürlüğü : 4K Ultra HD
  • Ekran Boyutu : 50 inç / 127 cm
  • Ekran Formatı : 16:9
  • HDMI Girişi : Var
  • Dahili Uydu Alıcı : Var
  • Curved (Kavisli) : Hayır
  • Görüntü Teknolojisi : LED
  • Smart TV : Var
  • İşletim Sistemi : WebOS
  • WiFi : Var

Philips PUS7304 4K Ultra HD Smart LED TV özellikleri nedir?

Şık ve zarif tasarımıyla öne çıkan Philips marka akıllı televizyonun perfect görüntü motoru sayesinde gözleri yormama özelliği dikkat çekiyor. Televizyonun diğer özellikleri ise şu şekilde;

  • Ekran Çözünürlüğü (Piksel) : 3840 x 2160
  • Ekran Çözünürlüğü : 4K Ultra HD
  • Ekran Boyutu : 55 inç / 139 cm
  • Ekran Formatı : 16:9
  • HDMI Girişi : Var
  • Dahili Uydu Alıcı : Var
  • Curved (Kavisli) : Hayır
  • Görüntü Teknolojisi : LED
  • Smart TV : Var
  • İşletim Sistemi : Android
  • WiFi : Var

VESTEL U9500 4K Ultra HD Smart LED TV özellikleri nedir?

Dijital Theatre System teknolojisine sahip olan Vestel akıllı televizyonda ses en önemli özelliklerden biridir. Televizyonun sahip olduğu ses sistemi sinema etkisi yaratmaktadır. Televizyonun diğer özellikleri ise şu şekildedir;

  • Ekran Çözünürlüğü (Piksel) : 3840 x 2160
  • Ekran Çözünürlüğü : 4K Ultra HD
  • Ekran Boyutu : 55 inç / 139 cm
  • Ekran Formatı : 16:9
  • HDMI Girişi : Var
  • Dahili Uydu Alıcı : Var
  • Curved (Kavisli) : Hayır
  • Görüntü Teknolojisi : LED
  • Smart TV : Var
  • İşletim Sistemi : Belirtilmemiş
  • WiFi : Var


Son Güncelleme: 17.10.2020 21:06
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Anahtar Kelimeler:
Televizyon4KHD
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