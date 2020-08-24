En iyi ve dayanıklı powerbank modelleri

Günümüzün büyük bir bölümünü ayırdığımız akıllı telefonlarımızın şarjı, kullanım süresine göre kısa sürede tükenmektedir. Dışarıdayken telefonumuzu şarj edebileceğimiz bir nokta olmaması durumunda Powerbank’ler hayat kurtarıcı olmaktadır. Powerbank’lerin de markasına ve güç performansına göre farklı çeşitleri bulunmaktadır.

En iyi powerbank modelleri hangileridir?

Akıllı telefon kullanıcıların sıkça tercih ettiği en iyi powerbank modelleri şunlardır;

-Samsung 11.300 mAh

-Xiaomi Mi 20.000 mAh

-Link Tech 10.000 mAh

-MAXOAK 50,000 mAh

-Anker PowerCore Select 10,000 mAh

-Spigen Essential 10,000 mAh

-Sony CP – V10

-Philips Dlp1710c

-Dexim Sy15

-Polosmart Powerbank POLO – 167

Samsung 11.300 mAh powerbank özellikleri

Samsung’un bu powerbank’i en çok tercih edilen modellerden biridir. Uzun ömürlü olan Powerbank, aynı anda iki telefonu şarj edebilmektedir.

Xiaomi Mi 20.000 mAh powerbank özellikleri

20,000 mAh ile piyasada diğer modelleri geride bırakan powerbank’in yüksek pil gücü bulunmaktadır. Xiaomi Mi model Powerbank ile bir telefon 7 kez şarj edilebilmektedir. 3,6 çıkış gücüne sahip olan modelin hızlı şarj özelliği bulunmaktadır.

Link Tech 10.000 mAh powerbank özellikleri

Dayanıklılığı ile dikkat çeken modelin 1000 dolum sonrasında bile bataryasının %90’lık bölümü korunmaktadır. Şık görünüme sahip olan powerbank, uygun fiyatlarda satışa sunulmuştur.

MAXOAK 50,000 mAh powerbank özellikleri

Üst segment modellerinden biri olan bu powerbank, 6 port sayısına sahiptir. Bu demek oluyor ki tek bir powerbank ile 6 akıllı telefon aynı anda şarj edilebilmektedir.

Anker PowerCore Select 10,000 mAh powerbank özellikleri

2 farklı USB çıkışı bulunan powerbank, hızlı şarj özelliğine sahiptir. Cihaz üzerinde yer alan göstergeler ile de cihazın doluluk oranı görülebilmektedir.

Spigen Essential 10,000 mAh powerbank özellikleri

Bu powerbank standart özellikteki modellerden biri sayılmaktadır. 10.000 mAh gücüne sahip olan model, aşırı kullanım ve ısınma durumunda kendisini otomatik olarak kapatmaktadır.

Sony CP – V10 powerbank özellikleri

Hızlı şarj özelliği bulunan bu model, bir telefonu günde en az 3-4 kere şarj edebilme kapasitesine sahiptir. Plastik gövdeye sahip olan powerbank, 1000 kullanımda ortalama %85- %90 pil gücüne sahiptir.

Philips Dlp1710c powerbank özellikleri

Şık bir tasarıma sahip olan powerbank, hızlı şarj etme ve aynı anda iki cihazı şarj etme özelliğine sahiptir.

Dexim Sy15 powerbank özellikleri

Led ekranıyla ilgi toplayan bu model hızlı şarj özelliğine sahiptir. Modelin dikkat çeken bir diğer özelliği ise aşırı ısınmaya karşı dayanıklı olmasıdır.

Polosmart Powerbank POLO – 167 powerbank özellikleri

2 USB girişi bulunan ve hızlı şarj özelliğine sahip olan Powerbank modelinde dijital gösterge paneli yer almaktadır. Ürünün fiyatı ise performans açısından gayet uygundur.