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En iyi ücretli ve ücretsiz android oyunları; Tüm zamanların en iyi android oyunları

Google, Play Store'da en iyi ücretli ve ücretsiz android oyunları listesini açıkladı. İşte en çok indirilen tüm zamanların en iyi android oyunları.

14 Nisan 2021 Çarşamba 21:35
En iyi ücretli ve ücretsiz android oyunları; Tüm zamanların en iyi android oyunları
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Karantina döneminde akıllı telefonlardan oyun oynamak vazgeçilmez bir aktivite haline geldi. Android oyunlar, son zamanlarda büyük bir büyüme yaşıyor. Bilgisayarlar ve konsol oyunları artık eskisi gibi talep görmüyor. Bu nedenle android mobil oyunları farklı türlerde geliştirilmeye devam ediyor.

İntenetsiz oynanan en iyi android oyunları

Sonic Dash

Android cihazlarda intenetsiz oynanabilen Sonic Dash, klasik plarform koşma oyunlarını 3D grafikler ile birleştiriyor. Sonic Dash, otobüste, yolda ya da canınızın sıkıldığı herhangi bir yerde ebedi modunu açıp rahatça oynayabileceğiniz bir oyun.

Etenium

Etenium, rol yapma oyunu sevenler için ideal bir oyun. Diablo oyunlarını seviyorsanız, Etenium’u Diablo’nun mobil versiyonu şeklinde düşünebilirsiniz. Üç farklı dünyaya ve bu dünyaların içerisindeki birçok görevi barındıran Etenium en iyi android oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Plague Inc.

Plague Inc, pandemi döneminde hayatımıza giren yeniliklerden biri oldu. Yeni bir virüs üretip bütün dünyaya yaymaya çalışılan bu oyunda, farklı seviyelere göre engeller bulunuyor. Oyun içerisinde ürettiğimiz virüsü geliştirip yaymaya çalışırken, dünya ülkeleri ise virüsle savaşı yönetiyor.

2021 Ocak ayında en çok oynan Android oyunlar

2021 yılının Ocak ayında mobil oyun oynama oranlarında büyük bir artış yaşandı. Bununla birlikte de listeye yeni oyunlar eklendi. Sensor Tower, yayınladığı liste ile en çok indirilen mobil oyunları açıkladı.

Ocak ayının en çok indirilen oyunu Join Clash 3D oldu. Supersonic Studio tarafından geliştirilen mobil oyun, Ocak ayında 27 milyon indirilme sayısıyla zirveye oturdu. Geçen ay zirvede Among Ussa Join Clash 3D bulunuyordu.

Liste ise şöyle:

1-Join Clash 3D Among Us

2- DOP 2

3- Sushi Roll 3D

4- Project Makeover

5- Roof Rails

6- Phone Case DIY

7- Oh God

8- Hit Master 3D

9- Stacky Dash

2020 yılının en çok oynanan Android oyunları

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok oynanan android oyunlarını Play Store’dan duyurdu. Listede popüler oyunların yanı sıra bağımsız geliştiricilerin oyunları da bulunuyor.

Rival Knights

Kalitesi ve oynayış kolaylığıyla öne çıkan Rival Knights oyununda iki şövalyenin düellosu oynanıyor. Oyundaki amaç düellonun karşı tarafındaki şövalyeyi yenebilmek. Oyunun içerisinde oyun içi satın alma bulunsa da para harcamadan uzun süre oyunu oynayabilirsiniz.

Megapolis

Megapolis oyunu, kent kurma temeline dayalı olup belirli görevler içeren ve bu görevleri gerçekleştirdikçe seviye atlanan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Megapolis’in şuan 500 binden fazla aktif oyuncusu bulunuyor.

Jetpack Joyride

Jetpack Joyride, ücretsiz indirilen aksiyon türünde tek oyunculu  bir oyundur. Oyundaki açam, en uzak noktaya çıkabilmek ve skoru en yükseğe taşımaktadır.

The Walking Dead Season One

Google Play’in en çok indirilen oyunları arasında yer alan The Walking Dead Season One’da, Lee Everett isminde bir karakteri oynuyoruz.



Son Güncelleme: 14.04.2021 21:35
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Anahtar Kelimeler:
En Iyi Android OyunlarıPlay Store
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