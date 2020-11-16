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En iyi selfie çekme uygulamaları

Akıllı telefonlar ile fotoğraf çekmek gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Fotoğraflarınızı ve selfielerinizi güzelleştirecek, kusurları örtecek ve düzenleme yapabileceğiniz birçok uygulama bulunmaktadır. İşte en iyi selfie çekme uygulamaları.

16 Kasım 2020 Pazartesi 13:25
En iyi selfie çekme uygulamaları
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Günümüzün teknolojisiyle fotoğraf çekmek hayatımızın vazgeçilmez parçası haline geldi. Sosyal medya uygulamalarında her gün fotoğraf paylaşmak oldukça popüler olurken, insanlar gittikleri yerleri, arkadaşlarını ve selfie ile kendilerinin fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmiyor. Selfie çekerken daha güzel çıkmak için birçok uygulama bulunmaktadır.

En iyi selfie uygulamaları hangileridir?

Google Play ve Apple Store’da yer alan en iyi selfie uygulamaları şu şekilde sıralanır;

FaceTune

YouCam Perfect

Perfect365

Retrica

Candy Camera

CamMe

FaceTune uygulaması nasıl kullanılır?

FaceTune uygulaması özellikle sosyal medya fenomenlerinin ve bloggerların sıkça tercih edilmektedir. Uygulama ile cilt kusurları tamamen yok ediliyor ve dişler bembeyaz bir görünüm alıyor. FaceTune uygulaması hem android hem de iOS işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilmektedir.


Youcam Perfect uygulaması nasıl kullanılır?

YouCam Perfect uygulaması ile fotoğraflarınıza derinlemesine rötuşlar yapabilirsiniz. Uygulama sayesinde kırışıklıkları yok etmek, cilt kusurlarını kapatmak ve istenmeyen objeleri gizlemek mümkündür. YouCam Perfect hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilmektedir.

Perfect365 uygulaması nasıl kullanılır?

Perfect365 uygulaması, harika selfieler çekmek için çokça tercih edilmektedir. Uygulama ile cilt kusurlarını kapatmak ve makyaj yapmak mümkündür. Diş renginin de beyazlatılabildiği uygulama, Android ve iOS işletim sistemlerinde kullanılabilmektedir.

Retrica uygulaması nasıl kullanılır?

Retrica uygulaması, uzun yıllardır en çok kullanılan selfie uygulamalarından biridir. Profesyonel efektlerin yer aldığı uygulamada, vintage fotoğraflar oluşturabilir ve eğlenceli kolajlar yapabilirsiniz.

Candy Camera uygulaması nasıl kullanılır?

İçerisinde birçok filtreyi barındıran Cady Camera uygulaması, en çok ilgi gören selfie uygulamalarından biridir. Cilt kusurlarını gizlemek ve makyaj yapma gibi özelliklerin yer aldığı uygulama, Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılmaktadır.

CamMe uygulaması nasıl kullanılır?

CamMe uygulaması ile selfie çekimi yapmak isteyen kişiler, fotoğrafı istediği uzaklıkta çekebilmektedir. Kullanıcılar çekime hazır olduklarında ellerini yumruk yaptıklarında kamerada zamanlayıcı çalışmaya başlar ve fotoğraf çekimi gerçekleşir. CamMe uygulaması yalnızca iOS işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılmaktadır.



Son Güncelleme: 16.11.2020 13:25
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SelfieRetricaFotoğraf
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