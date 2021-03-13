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En iyi mobil oyun önerileri

Telefon oyunları giderek gelişiyor. Yarış oyunlarının strateji, savaş oyunlarına kadar birçok oyunu mobil kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar en iyi mobil oyun önerilerini araştırıyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 09:15
En iyi mobil oyun önerileri
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Telefon kullanımının giderek yaygınlaşması, telefonların işlevini de arttırdı. Birçok kişi artık telefonlar üzerinden oyun oynuyor. Telefonların gelişen özellikleri mobil oyunların da giderek gelişmesine neden oldu.

Mobil oyun tutkunları telefonlarda oynanan en bilinen ve güzel oyunları araştırıyor. Telefonlarda oynanabilecek oyunlar içerisinde araba yarışlarından strateji oyunları çok farklı seçenekler yer alıyor.

En çok oynanan mobil oyunlar

Mobile Legends: Bang Bang

Pubg Mobile

Call Of Duty Mobile

Clash Of Clans

Brawl Stars

Asphalt 9: Legends

Clash Royale

Candy Crush Saga

Fifa Mobile

Efootball PES 2020

Mortal Kombat Mobile

Shadowgun Legends

Kafa Topu 2

Hay Day

Simcity Buildlt

Online Soccer Manager 2020

Shadow Fight 3

Boom Beach

Real Racing 3

World Of Tanks Blitz

Mobile Legends: Bang Bang

Strateji ve savaş oyunu olan Mobile Legends: Bang Bang, milyonlarca kişi tarafından oynanan 5’er kişilik takımların karşı karşıya geldiği bir oyundur.

Pubg Mobile

Dünyada son yıllarda en çok oynanan mobil oyundur. Bir savaş oyunu olan Pubg Mobile’de oyuncu savaşarak en sona kadar hayatta kalmak için uğraşır.

Asphalt 9: Legends

En bilinen yarış oyunu olan Asphalt 9: Legends 10 milyondan fazla kişi tarafından oynanmaktadır.

Fifa Mobile

Futbol oyunu olan ve dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan Fifa Mobile, Fifa’nın mobil kullanıcılar için hazırladığı oyundur.

Mortal Kombat Mobile

Bilgisayar oyunu olan Mortal Kombat’ın mobil versiyonu olan oyunda oyuncu bir kahraman seçer ve rakibiyle karşı karşıya gelip dövüşür.

Online Soccer Manager 2020

Futbol tutkunları için hazırlanan oyun bir menajerlik oyudur. Oyunda alınan bir futbol takımının menajerliği yapılır.

World Of Tanks Blitz

Bir başka strateji oyun olan World Of Tanks Blitz, oyuncular kurdukları dünyayı korumak için tankları kullanır. 350’den fazla tankın yer aldığı oyunda diğer kullanıcılarla karşı karşıya gelinir.



Son Güncelleme: 13.03.2021 09:15
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