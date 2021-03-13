En iyi mobil oyun önerileri

Telefon kullanımının giderek yaygınlaşması, telefonların işlevini de arttırdı. Birçok kişi artık telefonlar üzerinden oyun oynuyor. Telefonların gelişen özellikleri mobil oyunların da giderek gelişmesine neden oldu.
Mobil oyun tutkunları telefonlarda oynanan en bilinen ve güzel oyunları araştırıyor. Telefonlarda oynanabilecek oyunlar içerisinde araba yarışlarından strateji oyunları çok farklı seçenekler yer alıyor.
En çok oynanan mobil oyunlar
Mobile Legends: Bang Bang
Pubg Mobile
Call Of Duty Mobile
Clash Of Clans
Brawl Stars
Asphalt 9: Legends
Clash Royale
Candy Crush Saga
Fifa Mobile
Efootball PES 2020
Mortal Kombat Mobile
Shadowgun Legends
Hay Day
Simcity Buildlt
Online Soccer Manager 2020
Shadow Fight 3
Boom Beach
Real Racing 3
World Of Tanks Blitz
Mobile Legends: Bang Bang
Strateji ve savaş oyunu olan Mobile Legends: Bang Bang, milyonlarca kişi tarafından oynanan 5’er kişilik takımların karşı karşıya geldiği bir oyundur.
Pubg Mobile
Dünyada son yıllarda en çok oynanan mobil oyundur. Bir savaş oyunu olan Pubg Mobile’de oyuncu savaşarak en sona kadar hayatta kalmak için uğraşır.
Asphalt 9: Legends
En bilinen yarış oyunu olan Asphalt 9: Legends 10 milyondan fazla kişi tarafından oynanmaktadır.
Fifa Mobile
Futbol oyunu olan ve dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan Fifa Mobile, Fifa’nın mobil kullanıcılar için hazırladığı oyundur.
Mortal Kombat Mobile
Bilgisayar oyunu olan Mortal Kombat’ın mobil versiyonu olan oyunda oyuncu bir kahraman seçer ve rakibiyle karşı karşıya gelip dövüşür.
Online Soccer Manager 2020
Futbol tutkunları için hazırlanan oyun bir menajerlik oyudur. Oyunda alınan bir futbol takımının menajerliği yapılır.
World Of Tanks Blitz
Bir başka strateji oyun olan World Of Tanks Blitz, oyuncular kurdukları dünyayı korumak için tankları kullanır. 350’den fazla tankın yer aldığı oyunda diğer kullanıcılarla karşı karşıya gelinir.