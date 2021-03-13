En iyi Macbook uygulamaları listesi 2021

Mac bilgisayar kullanıcıları bilgisayarlarında Mac programları dışında programları kullanamıyor. Mac uyumlu olan programlar Mac sistemli bilgisayarlarda oldukça işlevsel bir kullanım şansı sunuyor.

Mac kullanıcıları en iyi Mac uygulamalarını merak ediyor. Apple yetkilileri Mac bilgisayarlarda kullanılmak üzere çok sayıda yeni uyumlu program geliştiriyor. Bu programlar çok farklı alanlara sahip olabiliyor. Kullanıcılar en iyi Mac uygulamaları listesini araştırıyor.

En iyi Mac uygulamaları

CheatSheet: Klavye üzerinde kısayol tuşlarıyla hızlı yazı yazmayı sağlar.

Setapp: Ücretli mac uygulamalarına erişim sağlar.

Cryptomator: Şifreleme uygulamasıdır.

F.lux: Işıksız ortamlarda cihazın kullanılmasını sağlar.

Ulysses: Yazı yazımını kolaylaştıran uygulamadır.

Sensei: Bilgisayarda yer kaplayan gereksiz belgeleri temizler.

TextExpander: Yazı fontu uygulamasıdır.

1 Password: Tüm bilgi ve şifrelerin saklanıp korunduğu bir uygulamadır.

Airmail 3: Mail uygulaması olup, ücretlidir.

Todoist: Anımsatıcılar uygulamasıdır.