En iyi internet firması hangisi? 2020 güncel evde internet tarifeleri

Hayatımızın bir parçası haline gelen intenet, günümüzde birçok firma tarafından sunulmaktadır. Farklı kullanım paketleri ve farklı fiyatlarla servis edilen intenet için firmalar adeta birbirleriyle yarış halinde. İntenet hızınızın kalitesini kullandığınız modem ve hattı taşıyan kablolar sağlamaktadır. Bu nedenle intenet bağlatırken sizler için önemli nokta paket fiyatı olmalıdır.
İntenet firmaları ve paketleri
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Tivibu'lu İntenet Kampanyası
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Limitsiz intenet + Tivibu Türk Telekom dijital servisleri ücretsiz
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12 Mbps’den 23 Mbps’e kadar yükselen farklı hız seçenekleri
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Limitsiz / 24 Ay
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99,90 TL’den başlayan fiyatlarla
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Tivibu’lu intenet kampanyası: Tivibu Süper Paket
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Limitsiz intenet + Tivibu Süper Paket Türk Telekom dijital servisler ücretsiz
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35 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen farklı hız seçenekleri
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Limitsiz
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119,90 TL’den başlayan fiyatlarla
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Yılın Kampanyası
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Fiber İntenet veya ADLS ücretsiz kurulum diğer intenet
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8 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen farklı hız seçenekleri
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Limitsiz / 24 ay
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74,90 TL’den başlayan fiyatlarla
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Jet Kampanya
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İlk 6 ay 2 kat hızlı fiber intenet diğer intenet servis sağlayıcılarından gelenlere 150 TL Hoş Geldin İndirimi
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6 Mbps’den 50 Mbps’e kadar yükselen farklı hız seçenekleriyle, ilk 6 ay iki kat hız
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Limitsiz / 27 Ay
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74,90 TL’den başlayan fiyatlarla
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Selfy Evde İntenet Kampanyası
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Selfylilere özel marka iş birlikleri online başvurulara özel 50 TL indirim
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16 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen farklı hız seçenekleriyle
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Limitsiz ya da GB’lı seçenekler / 24 Ay
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74,90 TL’den başlayan fiyatlarla
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İntenetsiz Ev Kalmasın
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Fiber intenet
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40 GB
60 GB
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39,90 TL
49,90 TL
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Dört Mevsim Kampanyası
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Sabit ve her şey dahil fiber intenet
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8 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen hız seçenekleri
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Limitsiz / 12 ay
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81,90 TL’den başlayan fiyatlarla
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Kamu Kampanyası
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Fiber intenet ya da ADSL
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8 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen hız seçenekleri
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Limitsiz / 24 Ay
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67,90 TL’den başlayan fiyatlarla
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Yazlık İntenet Kampanyası
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2 ya da 3 aylık abonelik
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6 Mbps’den 50 Mbps’e kadar yükselen hız seçenekleri
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Limitsiz / 2 ya da 3 ay
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170,90 TL’den başlayan fiyatlarla
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Şahane İkili Kampanyası
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ALO 100 DK + Türk Telekom Kablosuz Ev Telefonu 10.000 TL teminatlı konut sigortası hediyeli
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8 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen hız seçenekleri
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Limitsiz / 24 ay
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Her şey dahil ayda 77,90 TL’den başlayan fiyatlarla
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Ev Telefonuna Gelene Evde İntenette 2 Ay Bedava Kampanyası
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2 ay ücretsiz limitsiz fiber intenet Türk Telekom dijital servisler ücretsiz
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8 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen hız seçenekleri
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Limitsiz
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62,90 TL’den başlayan fiyatlarla