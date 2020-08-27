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En iyi internet firması hangisi? 2020 güncel evde internet tarifeleri

İnternet dünyasında yaşadığımız son yıllarda neredeyse internetsiz ev kalmadı. İnternet hizmeti sağlayıcıları, kullanıcılara sunmuş oldukları uygun tarifelerle her evde internet kullanımını yaygınlaştırıyor. Hala evinde internet olmayan ya da internet firmasını değiştirmek isteyen kişiler en iyi internet firmasının hangisi olduğu konusunda araştırmalar yapıyor. Sizler için 2020 güncel evde internet tarifeleri ve fiyatlarını listeledik.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:08
En iyi internet firması hangisi? 2020 güncel evde internet tarifeleri
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Hayatımızın bir parçası haline gelen intenet, günümüzde birçok firma tarafından sunulmaktadır. Farklı kullanım paketleri ve farklı fiyatlarla servis edilen intenet için firmalar adeta birbirleriyle yarış halinde. İntenet hızınızın kalitesini kullandığınız modem ve hattı taşıyan kablolar sağlamaktadır. Bu nedenle intenet bağlatırken sizler için önemli nokta paket fiyatı olmalıdır.

İntenet firmaları ve paketleri

Tivibu'lu İntenet Kampanyası

Limitsiz intenet + Tivibu Türk Telekom dijital servisleri ücretsiz

12 Mbps’den 23 Mbps’e kadar yükselen farklı hız seçenekleri

Limitsiz / 24 Ay

99,90 TL’den başlayan fiyatlarla

 

Tivibu’lu intenet kampanyası: Tivibu Süper Paket

Limitsiz intenet + Tivibu Süper Paket Türk Telekom dijital servisler ücretsiz

35 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen farklı hız seçenekleri

Limitsiz

119,90 TL’den başlayan fiyatlarla

Yılın Kampanyası

Fiber İntenet veya ADLS ücretsiz kurulum diğer intenet

8 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen farklı hız seçenekleri

Limitsiz / 24 ay

74,90 TL’den başlayan fiyatlarla

 

Jet Kampanya

İlk 6 ay 2 kat hızlı fiber intenet diğer intenet servis sağlayıcılarından gelenlere 150 TL Hoş Geldin İndirimi

6 Mbps’den 50 Mbps’e kadar yükselen farklı hız seçenekleriyle, ilk 6 ay iki kat hız

Limitsiz / 27 Ay

74,90 TL’den başlayan fiyatlarla

Selfy Evde İntenet Kampanyası

Selfylilere özel marka iş birlikleri online başvurulara özel 50 TL indirim

16 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen farklı hız seçenekleriyle

Limitsiz ya da GB’lı seçenekler / 24 Ay

74,90 TL’den başlayan fiyatlarla

İntenetsiz Ev Kalmasın

Fiber intenet


4 Mbps’e kadar

40 GB

 60 GB

39,90 TL

49,90 TL

Dört Mevsim Kampanyası

Sabit ve her şey dahil fiber intenet

8 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen hız seçenekleri

Limitsiz / 12 ay

81,90 TL’den başlayan fiyatlarla

Kamu Kampanyası

Fiber intenet ya da ADSL

8 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen hız seçenekleri

Limitsiz / 24 Ay

67,90 TL’den başlayan fiyatlarla

Yazlık İntenet Kampanyası

2 ya da 3 aylık abonelik

6 Mbps’den 50 Mbps’e kadar yükselen hız seçenekleri

Limitsiz / 2 ya da 3 ay

170,90 TL’den başlayan fiyatlarla

Şahane İkili Kampanyası

ALO 100 DK + Türk Telekom Kablosuz Ev Telefonu 10.000 TL teminatlı konut sigortası hediyeli

8 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen hız seçenekleri

Limitsiz / 24 ay

Her şey dahil ayda 77,90 TL’den başlayan fiyatlarla

Ev Telefonuna Gelene Evde İntenette 2 Ay Bedava Kampanyası

2 ay ücretsiz limitsiz fiber intenet Türk Telekom dijital servisler ücretsiz

8 Mbps’den 100 Mbps’e kadar yükselen hız seçenekleri

Limitsiz

62,90 TL’den başlayan fiyatlarla

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:08
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