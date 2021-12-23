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En iyi Google Play tarayıcı uygulamaları hangileri? Ücretsiz Google Play tarayıcı uygulamaları

Android işletim sistemli telefonları kullanan kullanıcılar telefonları üzerinden tarama yapmak için Google Play'den ücretsiz tarayıcı uygulamalarını araştırmaya başladı. Peki En iyi Google Play tarayıcı uygulamaları hangileri? detaylar haberimizde yer almaktadır. 

23 Aralık 2021 Perşembe 00:04
En iyi Google Play tarayıcı uygulamaları hangileri? Ücretsiz Google Play tarayıcı uygulamaları
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Android işletim sistemli telefonları kullanan kullanıcılar telefonları üzerinden tarama yapmak için Google Play'den ücretsiz tarayıcı uygulamalarını araştırmaya başladı. Google Play'de bulunan yarama programlarından en kalitelisini seçmeye çalışan kullanıcılar en iyi tarama programlarının hangileri olduğunu bulmaya çalışıyor. Akıllı telefonlarda önemli olan belge ve dosyaları taramak için sıklıkla kullanılan tarama uygulamalarına Google Play'den ücretsiz bir şekilde indirilmektedir. 

En iyi Google Play tarayıcı uygulamaları hangileri?

  • Adobe Scan
  • Google Drive
  • Office Lens
  • Cam Scanner 
  • Tony Scanner 

Adobe Scan tarayıcı uygulamasını nasıl kullanırız? 

Adobe Scan tarayıcı uygulaması Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilmektedir. Adobe Scan uygulaması üzerinden notları, formları, belgeleri, makbuzları ve görüntüleri taratabiliriz. Adobe Scan uygulamasını kullanmak için telefonun kamerasını kullanmak yeterlidir. Adobe Scan uygulaması telefonun kamerası kullanarak belgeyi yönlendirdikten sonra belgeyi otomatik tanıma ve tarama işlemi yapar. Adobe Scan uygulaması taranan sayfaların sıralaması ve düzenlemesi işlemlerini de yaptığı için taranan içerikleri yeniden kullanabiliriz. Taranan belgeler e-posta ile kolaylıkla gönderilir. 

Google Drive tarayıcı uygulamasını nasıl kullanırız?

Google Drive tarayıcı uygulaması Google Drive üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir. En zengin özelliklere sahip olan Google Drive uygulaması ile dosyaları taramak oldukça kolaydır. Dosyaları taramak için Google Drive uygulamasına girerek sağ alt köşede bulunan "+" butonuna basarak "Tara" seçeneğine tıklayıp telefonun kamerası ile belgeleri taratabiliriz. 

Office Lens tarayıcı uygulamasını nasıl kullanırız? 

Office Lens uygulaması Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir. Microsoft tarafından geliştirilmiş olan Office Lens uygulaması belgeleri ve beyaz tahta görüntülerini taramak için kullanılır. Hem okul hem de iş için en çok tercih edilen uygulama olan Office Lens dosya, belge ve görüntüleri PDF, Word veya Power Point dosyasına dönüştürür. 

Cam Scanner tarayıcı uygulamasını nasıl kullanırız?

Cam Scanner uygulaması Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir. Cam Scanner uygulaması ile makbuz, not, resim, fatura, kartvizit gibi birçok belge PDF ve JPEG biçimine dönüştürülür. Taranan belgeleri etiketleme, klasörde saklama ve sosyal medya üzerinden paylaşılabilir. Cam Scanner uygulaması ile taranan dosyaları yazdırabilir ya da fakslayabiliriz. 

Tiny Scanner tarayıcı uygulaması uygulamasını nasıl kullanırız?

Tiny Scanner uygulaması Google Play üzerinden ücretsiz indirilen en iyi uygulamalardan biridir. Herhangi bir üyelik ya da giriş istemeyen Tiny Scanner uygulaması belgeleri, makbuzları, raporları ve diğer dosyaları taramak için kullanılır. Taranan dosyaları PDF haline getiren Tiny Scanner uygulaması ile dosyaları yazdırmak çok kolaydır. Tiny Scanner uygulaması görüntü düzeltme özelliğine sahip olmasıyla beraber otomatik kenar algılama l, belge başlığını hızlı arama, önemli dosyalara şifre koyma gibi özellikleri de vardır. 


Son Güncelleme: 23.12.2021 00:04
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En Iyi Google Play Tarayıcı UygulamalarıGoogle Play
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