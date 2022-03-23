En iyi akıllı robot süpürge modelleri 2022! Xiaomi, Reidmi, Roborock, Viomi, Dreamme, Lonovo, Arçelik, Samsung Karşılaştırması

Robot süpürgeler, son yıllarda çok fazla popüler oldu. Farklı özelliklere sahip olan robot süpürgeler, piyasalarda yerini almaktadır. Fakat,robot süpürge seçerken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor.

Robot süpürgelerin farklı çalışma süreleri, emiş güçleri ve batarya kapasiteleri bulunmaktadır. Bundan dolayı almadan önce incelemek gerekiyor.

En iyi akıllı robot süpürge modelleri

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Robot Süpürge

En iyi akıllı robot süpürge modelleri arasında gösterilmektedir. Son teknoloji özellikleriyle hazırlanmıştır. Yüksek hassasiyet sensörleri bulunmaktadır. Akıllı robotun özellikleri şu şekildedir;

3 farklı temizlik modu

Hepa filtre

160 dk çalışma süresi

3 lt su tankı

45 lt toz kapasitesi

60 dB ses seviyesi

Akıllı navigasyon, toz sensörü, uzaktan kumanda

Wİ-Fİ

5200 mAh batarya kapasitesi

1800 Pa emme gücü

Lazer mesafe sensörü

REİDMİ EVE PLUS AKILLI ÇÖP İSTASYONLU ROBOT SÜPÜRGE

Bu model, toz haznesi dolsa bile çalışmaya devam etmektedir. Temas haline geçmeden kendi kendine sarj istasyonuna gidip kendini sarj etmektedir. Temizlediği yere göre vakum gücünü kendi ayarlamaktadır. Modelin özellikleri şu şekildedir;

Güç 50 W.

Emiş Gücü 2700 Pa.

Pil Tipi Li-ion.

Pil Kapasitesi 5200 mAh.

Çalışma Süresi 250 dk.

Temizlenebilir Alan 250 m²

Gürültü Seviyesi 68 db.

Otomatik Şarj

Haritalama

Düşme Engelleyici

XİAOMİ Mİ ROBOT VACUUM MOP PRO CLEANER ROBOT SÜPÜRGE

Bu model, süpürme görevini yaparken paspas yapma görevini de yerine getirmektedir. Çok düşük ses seviyelerine sahiptir. Harita çıkararak kendisini düşme tehlikesinden korumaktadır. Uzaktan kumanda ile ayarlanabilmektedir. Modelin özellikleri şu şekildedir;

Güç 35 W.

Emiş Gücü 2100 Pa.

Pil Tipi Li-ion.

Pil Kapasitesi 3200 mAh.

Şarj Süresi 4 Saat.

Çalışma Süresi 110 dk.

Gürültü Seviyesi 65 db.

Haritalama

Düşme Engelleyici

Wifi Bağlantısı

Aşılabilir Yükseklik 20mm

ROBOROCK VACUUM CLEANER S5 MAX ROBOT SÜPÜRGE

Temizlediği alanın kirliliğine göre vakum oranını otomatik olarak ayarlamaktadır. Lazer sensörler sayesinde evin haritasını çıkarmaktadır.birçok temizle modu bulunmaktadır. Modelin özellikleri şu şekildedir;

Batarya: 5200 mAh.

Haritalama

Çalışma / Şarj Süresi: 180 dk / 2,5 saat.

Motor Gücü / Emiş Gücü: 58 W / 2000 pa.

Mobil Uygulama: Mi Home.

Ses Seviyesi: 55 db

VİOMİ V3 VACUUM CLEANER LAZER SENSÖR ROBOT SÜPÜRGE

Her türlü engeli aşma özelliğine sahiptir. 2 saat aralıksız çalışma özelliği bulunmaktadır. 3 farklı çalışma modu vardır. Düşük ses seviyesinde çalışır. Modelin özellikleri şu şekildedir;

Emiş Gücü 2600Pa

Güç 40 W

Pil kapasitesi 4900 mAh.

Çalışma Süresi 150 dk.

Haritalama

Gürültü Seviyesi 65 dB

3 Farklı Çalışma Modu

Akıllı Telefon ile Kontrol

HEPA Filtre

Temizleme Alanı 250 m2

ROBOROCK S6 MAXV AI DUAL KURU VE ISLAK ROBOT SÜPÜRGE

Modelde çift kamera özelliği vardır. Toz ve kiri gözden kaçırmamaktadır. Çöplerin büyüklüğünü tahmin edebilme özelliğine sahiptir. Tüm eşyaları algılama ve ona göre çalışma özelliği dikkat çekmektedir. Modelin özellikleri şu şekildedir;

Ürün Tipi Robot Süpürge+Mop.

Güç 66 W.

Emiş Gücü 2500 Pa.

Pil Tipi Li-ion.

Pil Kapasitesi 5200 mAh.

Şarj Süresi 6 Saat.

Çalışma Süresi 180 dk.

Temizlenebilir Alan 250 m²

VİOMİ ROBOT VACUUM S9 ROBOT SÜPÜRGE

Modelde 3 katmanlı HEPA filtre bulunmaktadır. Uzun ömrü ve yüksek verimlilik ile çalışmaktadır. Islak ve kuru yüzeylerde kullanılmaktadır. Engel ölçümü de yapabilmektedir. Modelin özellikleri şu şekildedir;

Pil Li-ion

Güç 50 W

Çalışma / Şarj Süresi: 150 dk / 4 saat

Yedekli Haritalama

Emiş Gücü 2700 Pa

Düşme Engelleyici Sensör

Islak Mop

Wi-Fi

DREAMME VACUUM MOP F9 ROBOT SÜPÜRGE

Modelde özel zamanlama ayarı bulunmaktadır. Bu ayar sayesinde istenilen zamanda süpürme özelliği bulunmaktadır. Kişi evde olmasa bile süpürme işlemi gerçekleşmektedir. Sıvı olan yüzeyler de temizlenmektedir. Modelin özellikleri şu şekildedir;

Emiş Gücü: 2500 Pa.

Emiş Gücü Kontrolü: Otomatik.

Çalışma Süresi: 150 dk.

Şarj Süresi: 6 Saat.

Aşılabilir Yükseklik: 20 mm.

Wi-fi

Haritalama

Akıllı Navigasyon

LENOVO ROBOT VACUUM CLEANER ROBOT SÜPÜRGE

Model, mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilmektedir. Sessiz çalışma özelliğine sahiptir. Evin haritasını çıkarak tüm evi temizleme özelliği bulunmaktadır. Modelin özellikleri şu şekildedir;

Emiş Gücü 2700 Pa.

Pil Tipi Li-ion.

Pil Kapasitesi 5200 mAh.

Şarj Süresi 5 Saat.

Çalışma Süresi 160 dk.

Temizlenebilir Alan 200 m²

Gürültü Seviyesi 70 db.

Otomatik Şarj

Düşme Engelleyici

Wifi Bağlantısı

Haritalama

ARÇELİK S9680 AKILLI ROBOT SÜPÜRGE

80 dakika kablosuz kullanım özelliği bulunmaktadır. Yüksek emiş gücü ve merdiven algılama özelliği bulunmaktadır. Süpürge kendi kendini sarj edebilmektedir. Modelin özellikleri şu şekildedir;

60 W motor gücü

8 L toz hacmi

2850 mAh batarya kapasitesi

47 kg ağırlık

80 dakika kablosuz çalışma süresi

İROBOT ROOMBA İ7+ ROBOT SÜPÜRGE

Modelde akıllı navigasyon sistemi bulunmaktadır. Otomatik hazne boşaltma özelliği ile dikkat çekmektedir. Toz haznesi yıkanabilir özelliktedir. 30 temizliğe kadar hazne boşaltmadan kullanılabilir. Modelin özellikleri şu şekildedir;

75 dk çalışma zamanı

Wİ-Fi özelliği

Aero Force yıkanabilir toz haznesi

Hassas temaslı tampon

1800 mAh batarya

4 kg ağırlık

SAMSUNG POWERBOT KURU VE ISLAK ROBOT SÜPÜRGE

Model,köşe bucak temizlik gerçekleştirebilmektedir. Alanı tarama ve zor yerlere ulaşabilme özelliği bulunmaktadır. Wifi ile kontrol edilebilmektedir. Alana göre farklı emiş güçleri kullanmaktadır. Modelin özellikleri şu şekildedir;

60 dk temizlik süresi

80 Watt

72 dB ses seviyesi

3 L toz kapasitesi

DYSON 360 HEURİST ROBOT SÜPÜRGE

Model 4 çekirdekli işlemciye sahiptir. Evin haritasını çıkartarak süpürme işlemi gerçekleştirmektedir. Evin her köşesinde temizlik gerçekleştirebilmektedir. Evin havasını da temizlemektedir. Alerjik maddeleri saklama özelliği vardır. Telefon uygulaması ile kolayca kontrol edilmektedir. Modelin özellikleri şu şekildedir;

72 dB ses seviyesi

240 mm boy

230 mm en

120 mm derinlik

5 kg ağırlık

EPA/HEPA Filtre

75 dk çalışma süresi

ANKER EUFY ROBOVAC 35C ROBOT SÜPÜRGE

Model dokunmatik ekran özelliğine sahiptir. Akıllı telefon ile kolayca kontrol edilebilmektedir. Yüksek emiş gücüne sahiptir. Modelin özellikleri şu şekildedir;

6 L toz kapasitesi

1500 Pa emiş gücü

Boost IQ teknolojisi

100 dk çalışma süresi

55 dB ses seviyesi

4 kg ağırlık

ILIFE V5S PRO AKILLI ROBOT SÜPÜRGE

Yıkanabilir filtre bulunmaktadır. Uzun süre çalışma özelliği ve düşük ses seviyesine sahiptir. Emiş gücünü ortama göre hazırlamaktadır. Modelin özellikleri şu şekildedir;

Emiş Gücü: 850 Pa.

Emiş Gücü Kontrolü: Kızılötesi Kumanda İle.

Çalışma Süresi: 120 dk.

Şarj Süresi: 5 Saat.

Aşılabilir Yükseklik: 12 mm.

Wi-fi

Haritalama

Düşme Engelleyici Sensör