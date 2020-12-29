En iyi 6 drone multikopter hangileridir?

Son günler de teknolojik ürünlerden en fazla kullanılan ve alınan ürünlerin başında drone'ler geliyor. Görüntüleme de en iyi ve en yüksek performanslı ürünlerden biri Drone'dir. Yüksek çözünürlük kalitesine sahip ve su geçirmez özelliği bulunan drone modelleri son zamanlarda en çok tercih edilenler arasındadır.
En İyi 6 Drone Multikopter Hangileridir?
Dji Mavic 2 Pro
Dji Mavic Air
SwellPro Slapsh 3+
SwellPro Spry
Eachine Falcon Racer 120 F3 FPV
Eachine Falcon 250 Pro Naze FPV
Diji Mavic 2Pro Drone Multikopter Özellikleri Nedir?
Dünyanın en popüler drone üreticisi olan DJI tarafından üretilen Mavic Pro, DJI kalitesini taşınabilir hale getiriyor. En iyi kameraya sahip Drone modellerindendir. 20 MP'lik 1inç CMOS sensörüne sahiptir. Profesyonel çekimler yapamk isteyenlerin zevkle kullanacağı bir modeldir.
Dji Mavic 2 Pro Drone Multikopeter özellikleri şu şekilde sıralanır:
Marka:DJI
Model:Mavic 2 PRO
Ağırlık:907 gr
Kamera:20 MP
Pil Boyutu:3,850mAh
Menzil:8 km
Hız:72 km/s
Uçuş Süresi:31 dakika
DJİ Mavic Air Drone Multikopter Özellikleri Nedir?
Dji Mavic Air Drone Multikopter, en iyi mini Drone modellerinden birisidir. Bu yılın çok fazla tercih edilen modellerinin arasında yer alan bu Drone, profesyonel çekim yapmak isteyen kişilere göre tasarlanmıştır. 3 eksenli gimbal kameraya sahip olan modelde dengeli çekimler kolaylıkla yapılabilmektedir.
Dji Mavic Air Drone Multikopter özellikleri şu şekilde sıralanır:
Marka: DJI
Model: Mavic Air
Ağırlık: 430 gram
Depolama: 8 GB Dahili
Renk: Beyaz, Siyah, Kırmızı
Wi-Fi: 2.4/5.8GHz
Kamera: 12 MP
Pil Boyutu: 2,375mAH
Menzil: 6,2 mil
Swellpro Slapsh 3+ Drone Multikopter Özellikleri Nedir?
SwellPro Slapsh 3+ Drone Multikopter, en iyi su geçirmez Drone modellerinden birisidir. Sporculara özel olarak hazırlanmış olan bu Drone, suya son derece dayanıklı bir gövdeye sahiptir. Bu özelliği sayesinde çok zorlu hava şartlarında bile rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek hız ve kaldırma kapasitesine sahip olan model, uzaktan kumandası ile kolayca kullanılmaktadır.
SwellPro Slapsh 3+ Drone Multikopter özellikleri şu şekilde sıralanır:
Marka: SwellPro
Model: Splash +3
Maksimum Uçuş: 25 dk
Maksimum Taşıma: 1 kg
Motor: 3510/620 KV
Menzil: 1.6 km
Ekran Boyutu: 5 inç
Swellpro Spry Drone Multikopter Özellikleri Nedir?
SwellPeo Spry Drone Multikopter, en iyi Selfie çeken Drone modellerinden bir tanesidir.Aksiyon tutkunları için hazırlanmış olan bu Drone su geçirmeme özelliğine de sahiptir. Özel kaplamalı motorlara ve korozyona sahip olan model son derece küçük boyutu sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Hareketli nesneleri çok kolay yakalayabilen bu Drone, görüntü sabitleme özelliği ile de dikkat çekmektedir.
SwellPeo Spry Drone Multikopter özellikleri şu şekildedir:
Marka: Swellpro
Model: Spry
Video: 4K 30FPS
Fotoğraf: 12MP
Hafıza Kartı: 64 GB
Bağlantı: Bluetooth
Eachin Falcon Racer 120 F3 RTF FPV Drone Multikopter Özellikleri Nedir?
Eachine Falcon Racer 120 F3 RTF FPV Drone Multikopter, fiyat en makbul olan Drone ürünlerinden biridir. Yarış Drone’ u olarak da tanınan bu model, sürat denildiği anda akılllara ilk ürünlerdendir. Çok hafif olduğu takdirde yüksek bir performans sergileyen model, uçuşların kayıt altına alınmasını ve gökyüzünü farklı açılardan görmeyi de sağlamaktadır.
Eachine Falcon Racer 120 F3 RTF FPV Drone Multikopter özellikleri şu şekildedir:
Marka: Eachine
Model: Falcon Racer 120 F3
Frekans: 5.8GHz
Alıcı: 6 Kanallı
Kontrolcü: Naze32
Menzil: 300 metre
Ağırlık: 184 gram
Uçuş Süresi: 15 dk
Motor: KV 1306 3500
Eachine Falcon 250 Pro Naze 32 fpv Drone Multikopeter Özellikleri Nedir?
Eachine Falcon 250 Pro Naze 32 FPV Drone Multikopter, yarış Drone modellerinin arasında en iyisidir. Teknolojik biçimde tasarlanmış olan modellerden bir tanesi olan Drone, bu özelliği sayesinde teknoloji meraklılarını da heyecanlandırmıştır. Son derece hızlı ve aktif manevra özelliğine sahip olan bu Drone yarış yapmak isteyenler için doğru seçeneklerden birisidir.
Eachine Falcon 250 Pro Naze 32 FPV Drone Multikopter özellikleri şu şekilde sıralanır:
Marka: Eachine
Model: Falcon Racer 250 Pro
Pervane: 5 inç
Motor: 2204 2300kv
Kamera: 700TVL
Kumanda: i6 6 Kanal iBus Destekli
Ağırlık: 423 gram
Batarya: 3s 11.1v 1500mah 35C