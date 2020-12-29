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En iyi 6 drone multikopter hangileridir?

Son zamanlar da çağın değişmesi ile birlikte hayatımıza giren teknolojik ürünlerin de değişmesi ile birlikte yaşantımıza dahil olan Droneler'in hangi modellerini nerelerde kullanabiliriz herkes merak ediyor. Droneler hangi özelliklere sahipler hangileri bütçemize uyar vatandaş merak edip araştırıyor. son günlerde popülaritesi artan Drone özellik ve performans açısından hangisi daha kalitelidir, teknoloji tutkunları merak ediyor.

29 Aralık 2020 Salı 03:16
En iyi 6 drone multikopter hangileridir?
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Son günler de teknolojik ürünlerden en fazla kullanılan ve alınan ürünlerin başında drone'ler geliyor. Görüntüleme de en iyi ve en yüksek performanslı ürünlerden biri Drone'dir. Yüksek çözünürlük kalitesine sahip ve su geçirmez özelliği bulunan drone modelleri son zamanlarda en çok tercih edilenler arasındadır.

En İyi 6 Drone Multikopter Hangileridir?

Dji Mavic 2 Pro

Dji Mavic Air

SwellPro Slapsh 3+

SwellPro Spry

Eachine Falcon Racer 120 F3 FPV

Eachine Falcon 250 Pro Naze FPV

Diji Mavic 2Pro Drone Multikopter Özellikleri Nedir?

Dünyanın en popüler drone üreticisi olan DJI tarafından üretilen Mavic Pro, DJI kalitesini taşınabilir hale getiriyor. En iyi kameraya sahip Drone modellerindendir. 20 MP'lik 1inç CMOS sensörüne sahiptir. Profesyonel çekimler yapamk isteyenlerin zevkle kullanacağı bir modeldir.

Dji Mavic 2 Pro Drone Multikopeter özellikleri şu şekilde sıralanır:

Marka:DJI

Model:Mavic 2 PRO

Ağırlık:907 gr

Kamera:20 MP

Pil Boyutu:3,850mAh

Menzil:8 km

Hız:72 km/s

Uçuş Süresi:31 dakika

 

DJİ Mavic Air Drone Multikopter Özellikleri Nedir?

Dji Mavic Air Drone Multikopter, en iyi mini Drone modellerinden birisidir. Bu yılın çok fazla tercih edilen modellerinin arasında yer alan bu Drone, profesyonel çekim yapmak isteyen kişilere göre tasarlanmıştır. 3 eksenli gimbal kameraya sahip olan modelde dengeli çekimler kolaylıkla yapılabilmektedir.

Dji Mavic Air Drone Multikopter özellikleri şu şekilde sıralanır:

Marka: DJI

Model: Mavic Air

Ağırlık: 430 gram

Depolama: 8 GB Dahili

Renk: Beyaz, Siyah, Kırmızı

Wi-Fi: 2.4/5.8GHz

Kamera: 12 MP

Pil Boyutu: 2,375mAH

Menzil: 6,2 mil

Swellpro Slapsh 3+ Drone Multikopter Özellikleri Nedir?

SwellPro Slapsh 3+ Drone Multikopter, en iyi su geçirmez Drone modellerinden birisidir. Sporculara özel olarak hazırlanmış olan bu Drone, suya son derece dayanıklı bir gövdeye sahiptir. Bu özelliği sayesinde çok zorlu hava şartlarında bile rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek hız ve kaldırma kapasitesine sahip olan model, uzaktan kumandası ile kolayca kullanılmaktadır.

SwellPro Slapsh 3+ Drone Multikopter özellikleri şu şekilde sıralanır:

Marka: SwellPro

Model: Splash +3

Maksimum Uçuş: 25 dk

Uçuş Ağırlığı: 3 kg

Maksimum Taşıma: 1 kg

Motor: 3510/620 KV

Menzil: 1.6 km

Ekran Boyutu: 5 inç

Swellpro Spry Drone Multikopter Özellikleri Nedir?

SwellPeo Spry Drone Multikopter, en iyi Selfie  çeken Drone modellerinden bir tanesidir.Aksiyon tutkunları için hazırlanmış olan bu Drone su geçirmeme özelliğine de sahiptir. Özel kaplamalı motorlara ve korozyona sahip olan model son derece küçük boyutu sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Hareketli nesneleri çok kolay yakalayabilen bu Drone, görüntü sabitleme özelliği ile de dikkat çekmektedir.

 

SwellPeo Spry Drone Multikopter özellikleri şu şekildedir:

Marka: Swellpro

Model: Spry

Video: 4K 30FPS

Fotoğraf: 12MP

Hafıza Kartı: 64 GB

Bağlantı: Bluetooth

Eachin Falcon Racer 120 F3 RTF FPV Drone Multikopter Özellikleri Nedir?

Eachine Falcon Racer 120 F3 RTF FPV Drone Multikopter, fiyat en makbul olan Drone ürünlerinden biridir. Yarış Drone’ u olarak da tanınan bu model, sürat denildiği anda akılllara ilk ürünlerdendir. Çok hafif olduğu takdirde yüksek bir performans sergileyen model, uçuşların kayıt altına alınmasını ve gökyüzünü farklı açılardan görmeyi de sağlamaktadır.

Eachine Falcon Racer 120 F3 RTF FPV Drone Multikopter özellikleri şu şekildedir:

Marka: Eachine

Model: Falcon Racer 120 F3

Frekans: 5.8GHz

Alıcı: 6 Kanallı

Kontrolcü: Naze32

Menzil: 300 metre

Ağırlık: 184 gram

Uçuş Süresi: 15 dk

Motor: KV 1306 3500

Eachine Falcon 250 Pro Naze 32 fpv Drone Multikopeter Özellikleri Nedir?

Eachine Falcon 250 Pro Naze 32 FPV Drone Multikopter, yarış Drone modellerinin arasında en iyisidir. Teknolojik biçimde tasarlanmış olan modellerden bir tanesi olan Drone, bu özelliği sayesinde teknoloji meraklılarını da heyecanlandırmıştır. Son derece hızlı ve aktif manevra özelliğine sahip olan bu Drone yarış yapmak isteyenler için doğru seçeneklerden birisidir.

Eachine Falcon 250 Pro Naze 32 FPV Drone Multikopter özellikleri şu şekilde sıralanır:

 

Marka: Eachine

Model: Falcon Racer 250 Pro

Pervane: 5 inç

Motor: 2204 2300kv

Kamera: 700TVL

Kumanda: i6 6 Kanal iBus Destekli

Ağırlık: 423 gram

Batarya: 3s 11.1v 1500mah 35C



Son Güncelleme: 29.12.2020 03:16
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Anahtar Kelimeler:
DroneMultikopter
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