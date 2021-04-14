En hızlı ve güncel DNS adresleri

Bazı intenet siteleri engelli veya ülkemizde erişime açık olmayabiliyor. Bu sorunu çözmek için kullanıcılar DNS adreslerini değiştiriyor ve erişime engelli olan sitelere giriş yapabiliyor. DNS adresleri çok sayıda bulunup, bazılarında hız sorunu da yaşanabiliyor. Kullanıcılar en hızlı ve güncel DNS adreslerini araştırıyor.

DNS adresi ne demek?

DNS açılım olarak domain name system’dir. Türkçe karşılığı ise alan adı sistemidir. Bu sistem kullanıcılara istedikleri siteye giriş yapma imkanı sağlamaktadır. Ancak DNS adresleri bazen tehlikeli de olabiliyor. Özellikle bilinmeyen ve adı duyulmamış DNS adreslerinin kullanımında kimlik bilgileri ve kişisel bilgilerin çalınması gibi durumlar yaşanıyor.

En hızlı ve güvenilir DNS adresleri

Kullanıcılar tarafından en çok kullanılan güvenilir ve hızlı DNS adresleri şu şekildedir;

Cloudflare DNS (1.1.1.1 – 1.0.0.1)

Diğer sistemlere göre kullanıcılara %28 oranında daha hızlı giriş imkanı sağlayan bu adres Mac kullanıcıları için en ideal sistemdir.

Lavel3 (209.244.0.3 – 209.244.0.4)

Amerikan merkezli olmasına karşın uluslar arası bir telekomünikasyon firması olan şirket kullanıcılarına güvenli giriş imkanı sağlamaktadır.

Google DNS (8.8.8.8 – 8.8.4.4)

Daha çok ev inteneti kullanıcıları için üretilen bu adres en güvenilir adreslerden biri olarak biliniyor. Dünyada en çok kullanılan adreslerin de başında gelmektedir.

Open DNS (208.67.222.222 – 208.67.220.220)

Amerika’nın Teksas eyaletinin merkezi olan Open DNS, en güvenilir sistemlerden biridir. Ayrıca sitelerden gelecek saldırılara yönelik koruma da sağlamaktadır.

Comodo secure DNS (8.26.56.26 – 8.20.247.20)

En hızlı ve güvenilir intenet erişim sağlayan Comodo Secure DNS sistemi yazılım ve kurulum gerektirmeden kullanılabilir. Dünyada 5 kıtada kullanılan sitem kötü amaçlı yazılımlara karşı da koruma görevi üstlenmektedir.

DNS watch ( 84.200.69.80 – 84.200.70.40)

Mobil cihazların zarar görmesini engelleyen ve kurulum istemediği için en çok tercih edilen sistemlerinden biri olan DNS Watch sistemi ücretsizdir.

Windows 10 DNS ayarları nasıl değiştirilmektedir?

Eski DNS adresini kaydedin.

Başlat menüsünden ayarlar kısmına girin.

Ayarlar kısmında bulunan ağ ve intenet bölümüne girin.

Ağ ve intenet yazan kısımdan Ethenet yazısı olan kısma gelin. (eğer kablolu bağlanıyorsanız Ethenet yazacaktır, fakat kablosuz bağlanıyorsanız kablosuz ağ yazısını göreceksiniz.)

Ethenet kısmında bulunan özellikler bölümüne girin.

Özelliklerin içerisinde ‘’ intenet protokolü sürüm 4 (TCP / IP v 4 )’’ yazılı bölüme girin.

Açılan pencerede genel ve diğer yapılandırma olarak iki farklı bölüm olacaktır.

Genel kısma girin ve “otomatik bir şekilde ıp adresi al’’ seçeneğini değil, “aşağıdaki DNS sunucu adresini kullan’’ seçeneğine tıklayın.

Ardından bu alana kullanılacak olan DNS kodunu yazın.

Güncel DNS adresleri listesi

DNS Sağlayıcısı - Birincil DNS Adresi - Diğer DNS Sunucu Adresi

DNS uygulamalarının yanı sıra DNS ayarları bilgisayar içerisinde de değiştirilebilir. Bilgisayarın yazılımına göre DNS değiştirme işlemi farklılık göstermektedir. Şu anda en çok kullanılan pc yazılımı olan Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda DNS değişikliği şu şekilde yapılmaktadır;

CloudFlare DNS - 1.1.1.1 - 1.0.0.1

OpenDNS - 208.67.222.222 - 208.67.220.220

Level3 DNS - 209.244.0.3 - 209.244.0.4

Google DNS 2021 - 8.8.8.8 - 8.8.4.4

Comodo Secure DNS - 8.26.56.26 - 8.20.247.20

Yandex DNS 2021 - 77.88.8.8 - 77.88.8.1

Türk Telekom DNS Adresi - 195.175.39.49 - 195.175.39.50

VeriSign DNS Adresi - 64.6.64.6 - 64.6.65.6

OpenNic DNS - 96.90.175.167 - 193.183.98.154

Windows 10 DNS çalışmıyor, yanıt vermiyor?

Windows 10 kullanıcıları DNS adresi değişikliğinde “Windows 10 DNS yanıt vermiyor” şeklinde bir uyarıyla karşılaşıyorsa bu durumun iki nedeni vardır. Bunlardan ilki DNS adresinin yanlış girilmesidir. İkincisi ise DNS adresinin aktif olarak kullanımının bitirilmesidir. Başka bir DNS adresi girilerek yeniden denenmelidir.