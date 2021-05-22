En Güvenli ve Ücretsiz VPN Programları

TunnelBear

Kimi ülkelerde sosyal medya gibi bazı sitelere erişim yasağı var. Bu yüzden o ülkelerde yaşayanlar VPN kullanmaya mecbur. Önceden Türkiye’de de Youtube ile Vikipedi gibi uygulamalar yasak olduğu için vatandaşlar bu bağlantılara erişim sağlamak amacıyla VPN kullanıyordu. İşte en güvenilir ve ücretsiz

VPN’ler arasında en dikkat çekenlerden birisi olan TunnelBear tam gizlilik imkanı sunuyor. Sunucusu zayıf olduğu için intenet hızını düşürse de TunnelBear yine de en iyi VPN uygulamaları arasında yer alıyor. Ayda 500 MB kadar ücretsiz kullanım imkanı sunan TunnelBear için 1.5 GB almak için yalnızca 1 twit atmak yeterli.

ProtonVPN

Güvenlik bakımından TunnelBear gibi kaliteye sahip olan ProtonVPN’in en güzel yanlarından biri intenet hızındaki mükemmel artış. Premium özelliği yanında ücretsiz özelliğe de olan bu VPN’yi 1 ay denedikten sonra ücretsiz kullanabiliyorsunuz.

Windscribe

Hem güvenli hem de ücretsiz VPN programların en kalitelileri arasında yer alan bir diğeri ise Windscribe. İntenet hızını düşürmeden kullanılan bu program aynı zamanda on ayrı ülkede yüksek hızlı erişim imkanı da sunuyor. 10 GB ücretsiz kota hakkı sunan uygulama tam anlamıyla ücretli bir ücretsizlik sunmakta.

Surfshark

Geniş bir kullanıcı kitlesi bulunan Surfshark sürekli kampanyalar düzenleyerek indirimli olarak kullanıcılarının karşısına çıkıyor. En son 24 aylık süre için yalnızca 2 USD isteyen Surfshark’ın indirim zamanlarını takip ettiğinizde indirimlerden faydalanarak kullanabilirsiniz. Surfshark güvenlik açısından da en sağlam şifreleme servisini kullanıyor.