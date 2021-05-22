İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

En Güvenli ve Ücretsiz VPN Programları

Günümüz teknoloji dünyasında kimi ağlara erişim maalesef yasak. Bu ağlara erişim sağlamak için VPN adı verilen bazı servisler kullanılıyor. Dünyada oldukça popüler olan bu programların çoğu paralı ancak ücretsiz olanları da var. İşte en güvenli ve ücretsiz VPN programları…

22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:42
En Güvenli ve Ücretsiz VPN Programları
Takip Et:

Kimi ülkelerde sosyal medya gibi bazı sitelere erişim yasağı var. Bu yüzden o ülkelerde yaşayanlar VPN kullanmaya mecbur. Önceden Türkiye’de de Youtube ile Vikipedi gibi uygulamalar yasak olduğu için vatandaşlar bu bağlantılara erişim sağlamak amacıyla VPN kullanıyordu. İşte en güvenilir ve ücretsiz VPN programları

  • TunnelBear

VPN’ler arasında en dikkat çekenlerden birisi olan TunnelBear tam gizlilik imkanı sunuyor. Sunucusu zayıf olduğu için intenet hızını düşürse de TunnelBear yine de en iyi VPN uygulamaları arasında yer alıyor. Ayda 500 MB kadar ücretsiz kullanım imkanı sunan TunnelBear için 1.5 GB almak için yalnızca 1 twit atmak yeterli.

  • ProtonVPN

Güvenlik bakımından TunnelBear gibi kaliteye sahip olan ProtonVPN’in en güzel yanlarından biri intenet hızındaki mükemmel artış. Premium özelliği yanında ücretsiz özelliğe de olan bu VPN’yi 1 ay denedikten sonra ücretsiz kullanabiliyorsunuz.

  • Windscribe

Hem güvenli hem de ücretsiz VPN programların en kalitelileri arasında yer alan bir diğeri ise Windscribe. İntenet hızını düşürmeden kullanılan bu program aynı zamanda on ayrı ülkede yüksek hızlı erişim imkanı da sunuyor. 10 GB ücretsiz kota hakkı sunan uygulama tam anlamıyla ücretli bir ücretsizlik sunmakta.

  • Surfshark

Geniş bir kullanıcı kitlesi bulunan Surfshark sürekli kampanyalar düzenleyerek indirimli olarak kullanıcılarının karşısına çıkıyor. En son 24 aylık süre için yalnızca 2 USD isteyen Surfshark’ın indirim zamanlarını takip ettiğinizde indirimlerden faydalanarak kullanabilirsiniz. Surfshark güvenlik açısından da en sağlam şifreleme servisini kullanıyor.


Son Güncelleme: 22.05.2021 23:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
En Güvenli Ve ücretsiz Vpg ProgramlarıVpn Programları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Apple İphone 12 tanıtım tarihi ne zaman belli olacak?
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Apple İphone 12 tanıtım tarihi ne zaman belli olacak?
Android 12 One UI 4.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri listesi
Android 12 One UI 4.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri listesi
Twitter onaylı hesap için mavi tik başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 Twitter mavi tik nedir, nasıl alınır?
Twitter onaylı hesap için mavi tik başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 Twitter mavi tik nedir, nasıl alınır?
Yüzüklerin Efendisi oyunu ne zaman çıkacak, tarih belli mi?
Yüzüklerin Efendisi oyunu ne zaman çıkacak, tarih belli mi?
NBA 2K21 ücretsiz oldu! Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir
NBA 2K21 ücretsiz oldu! Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir
A101 E Scooty AS85 elektrikli scooter alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
A101 E Scooty AS85 elektrikli scooter alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları

Popüler Haberler

Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi yaşı ve oynadığı diziler
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı 24 Mayıs 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Maraşlı 19. bölüm ATV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Maraşlı yeni son bölüm izle
Güncel gümüş fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.