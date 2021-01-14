En güvenli mesajlaşma uygulaması hangisi? Anlık mesajlaşma programları ve güven oranları

ABD’de bulunan Elektronik Öncü Vakfı (Electronic Frontier Foundation), siber vatandaş haklarının korunmasını sağlamak için çalışmalar yürüten bir vakıftır. Dünyanın en güvenilir mesajlaşma uygulamalarını listelediği sıralamaya sizler için haberimizde yer verdik.

Günümüzde teknoloji son hızda gelişmeye devam etmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte bütğn dünyada telefon kullanan kişi sayısı da hızla artmıştır. İnsanlar iletişim kurmak, mesajlaşmak, yakınlarından haber almak için telefonlarını sıklıkla kullanmaktadır. 7/24 elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar bize ait pek çok bilgiyi içinde barındırmaktadır. Özel bilgilerimiz de telefonlarımızda yer almaktadır.

Akıllı telefonlarda işle ilgili bilgileriniz, sosyal medya uygulamalarındaki hesap bilgileriniz, e-postalarız, fotoğraflarınız, videolarınız ve daha birçok veriniz bulunmaktadır. Bu verilerin hepsi kişiye özel şahsi bilgilerdir. Bütün bilgilere tek bir tuşla ulaşabilmek kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır ancak bunun yanında kullanıcıların mobil güvenlik tehditlerine maruz kalabilmelerine de sebep olmaktadır.

Başkalarıyla iletişim kurduğunuz sırada kişisel verileriniz üçüncü kişiler tarafından kontrol edilebilir. Üçüncü kişileriniz kişisel bilgilerinize erişebilmesini önlemek için güvenliği yüksek olan uygulamaları tercih etmelisiniz. En güvenilir 6 mesajlaşma uygulamasını sizler için listeledik.

Wickr Me uygulaması

Wickr Me, güvenli ve gizli bir şekilde mesajlaşmanızı sağlayacak ücretsiz bir sosyal platformdur. Bu uygulama ile arkadaşlarınız ve sevdikleriniz ile şifreli bir şekilde mesajlaşıp, fotoğraf, video ve ses kaydı gönderebilirsiniz.

Gizlilik evrensel bir insan hakkıdır. Wickr Me 2011 yılında kurulmuştur ve uçtan uca şifreleme ile kendi kendini imha eden mesajları ortaya çıkaran ilk mesajlaşma uygulamalarından biridir. EFF’ye göre Wickr Me uygulaması 7 üzerinden 5 puan almıştır. Uygulamayı Android veya İOS işletim sistemli akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Telegram uygulaması

Telegram çoklu platform desteği olan, güvenli bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram uygulamasını hem akıllı telefondan hem de bilgisayardan kullanabilirsiniz.

Telegram uygulamasının özellikleri;

Telegram ile 200 kişilik gruplar kurabilirsiniz. Bütün hesaplarınızı birbirine bağlayıp senkronize edebilirsiniz.

Görsel dosyaları, fotoğrafları, dosyaları ve daha bir çok şeyi sınırlama olmadan gönderebilirsiniz.

Bütün dosyalar ve iletiler şifreli bir şekilde gönderilmektedir.

Büyük dosyaları ve videoları boyutuna takılmadan gönderebilirsiniz.

Düşük bağlantılarda bile uygulamaya devam edebilirsiniz.

Videolarını düzenleyip gif ve etiket oluşturabilirsiniz.

Uygulama reklam içermez. Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Daha fazla gizlilik istemeniz durumunda uygulamanın gizli sohbet özelliği kullanabilirsiniz. Uçtan uca şifrelemeyle bütün mesajlarınız korunur. EFF’ye göre Telegram güvenlik açısında 7 üzerinden 4, gizli sohbet üzerinden 7 üzerinden 7 almıştır.

Uygulamayı Android veya İOS işletim sistemli akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

WhatsApp Messenger Uygulaması

WhatsApp uygulaması, en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biridir. Uygulama üzerinden mesajlaşabilir, ses kaydı gönderebilir, fotoğraf ve video paylaşabilir, ses kaydının yanı sıra konum bilgilerinizi de gönderebilirsiniz. Yenilenen gizlilik ilkelesi sebebiyle kullanıcı kaybetmesine rağmen en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olma özelliğini hâlâ korumaktadır.

Mesajlarınız uçtan uca şifrelenerek karşı tarafa gönderilmektedir. Bu özellik sayesinde 1 milyarın üzerinde kullanıcı uygulamayı güvenli bir şekilde kullanmaktadır. EFF’ye göre Whatsapp Messenger uygulaması 7 üzerinden 6 puan almıştır.

Uygulamayı Android veya İOS işletim sistemli akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

iMessage - FaceTime

Mesajların şifrelenmesi ve gizliliği konusunda oldukça hassas olan Apple 2011 yılında iMessage isimli mesajlaşma sistemini kurmuştur. Uygulama uçtan uca şifreleme sistemine sahiptir.

İki Apple kullanıcısı iMessage üzerinden mesajlaşabilmekte, görüntü ve video paylaşabilmektedir. EFF’ye göre iMessage ve yine Apple kullanıcılarının kullanabildiği FaceTime 7 üzerinden 5 puan almıştır.

Uygulamayı Android veya İOS işletim sistemli akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Silent uygulaması

Silen uygulaması hem yazılım hem de donanım hizmeti sunmaktadır. Silent uygulaması denkler arası şifreleme ve IP aracılığıyla ses göndermek için ZRTP kullanmaktadır. Silent şirketi dünyanın özel tasarımlı ilk akıllı telefonu olan Blackphone’ı üretmiştir. EFF’ye göre Silent uygulaması 7 üzerinden tam puan 7 almıştır.

Uygulamayı Android veya İOS işletim sistemli akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Signal Uygulaması

Signal, Open Whisper System bünyesinde bulunmaktadır. Signal uygulaması tamamen ücretsiz ve herkese açık kaynaklı bir yazılıma sahiptir. Uygulama üzerinde şifreli telefon görüşmesi ve yazılı mesajlaşma yapabilirsiniz.

Open Whispers Systems, WhatsApp ile Signal Protocol’ü entegre etme amacıyla WhatsApp ile ortaklığa gitmiştir. Signal’in yazılı orijinal ses şifrelemesine sahiptir. Orijinal ses şifrelemesi ile birlikte canlı telefon görüşmelerinin dinlenmesi mümkün değildir. Kullanıcılar görüşmelerinin dinlenmesine karşı güvenlikli bir şekilde korunmaktadır. EFF’ye göre Signal uygulamasının güvenlik derecesi 7 üzerinden tam puan olan 7 almıştır.

Uygulamayı Android veya İOS işletim sistemli akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.