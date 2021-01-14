İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

En güvenli mesajlaşma uygulaması hangisi? Anlık mesajlaşma programları ve güven oranları

Günümüzde herkes iletişim kurmak için mesajlaşma uygulamalarını kullanmaktadır. Çok fazla kişisel veri içermesinden ötürü hangi uygulamaların daha güvenli olduğu kullanıcılar tarafından merak edilmektedir. En güvenilir mesajlaşma uygulamaları hangileridir sizler için araştırdık.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:57
En güvenli mesajlaşma uygulaması hangisi? Anlık mesajlaşma programları ve güven oranları
Takip Et:

ABD’de bulunan Elektronik Öncü Vakfı (Electronic Frontier Foundation), siber vatandaş haklarının korunmasını sağlamak için çalışmalar yürüten bir vakıftır. Dünyanın en güvenilir mesajlaşma uygulamalarını listelediği sıralamaya sizler için haberimizde yer verdik. 

 

Günümüzde teknoloji son hızda gelişmeye devam etmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte bütğn dünyada telefon kullanan kişi sayısı da hızla artmıştır. İnsanlar iletişim kurmak, mesajlaşmak, yakınlarından haber almak için telefonlarını sıklıkla kullanmaktadır. 7/24 elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar bize ait pek çok bilgiyi içinde barındırmaktadır. Özel bilgilerimiz de telefonlarımızda yer almaktadır. 

 

Akıllı telefonlarda işle ilgili bilgileriniz, sosyal medya uygulamalarındaki hesap bilgileriniz, e-postalarız, fotoğraflarınız, videolarınız ve daha birçok veriniz bulunmaktadır. Bu verilerin hepsi kişiye özel şahsi bilgilerdir. Bütün bilgilere tek bir tuşla ulaşabilmek kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır ancak bunun yanında kullanıcıların mobil güvenlik tehditlerine maruz kalabilmelerine de sebep olmaktadır. 

 

Başkalarıyla iletişim kurduğunuz sırada kişisel verileriniz üçüncü kişiler tarafından kontrol edilebilir. Üçüncü kişileriniz kişisel bilgilerinize erişebilmesini önlemek için güvenliği yüksek olan uygulamaları tercih etmelisiniz. En güvenilir 6 mesajlaşma uygulamasını sizler için listeledik. 

 

Wickr Me uygulaması

 

Wickr Me, güvenli ve gizli bir şekilde mesajlaşmanızı sağlayacak ücretsiz bir sosyal platformdur. Bu uygulama ile arkadaşlarınız ve sevdikleriniz ile şifreli bir şekilde mesajlaşıp, fotoğraf, video ve ses kaydı gönderebilirsiniz. 

 

Gizlilik evrensel bir insan hakkıdır. Wickr Me 2011 yılında kurulmuştur ve uçtan uca şifreleme ile kendi kendini imha eden mesajları ortaya çıkaran ilk mesajlaşma uygulamalarından biridir. EFF’ye göre Wickr Me uygulaması 7 üzerinden 5 puan almıştır. Uygulamayı Android veya İOS işletim sistemli akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. 

 

Telegram uygulaması

 

Telegram çoklu platform desteği olan, güvenli bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram uygulamasını hem akıllı telefondan hem de bilgisayardan kullanabilirsiniz. 

 

Telegram uygulamasının özellikleri;

 

Telegram ile 200 kişilik gruplar kurabilirsiniz. Bütün hesaplarınızı birbirine bağlayıp senkronize edebilirsiniz. 

 

Görsel dosyaları, fotoğrafları, dosyaları ve daha bir çok şeyi sınırlama olmadan gönderebilirsiniz. 

 

Bütün dosyalar ve iletiler şifreli bir şekilde gönderilmektedir. 

 

Büyük dosyaları ve videoları boyutuna takılmadan gönderebilirsiniz. 

 

Düşük bağlantılarda bile uygulamaya devam edebilirsiniz. 

 

Videolarını düzenleyip gif ve etiket oluşturabilirsiniz. 

 

Uygulama reklam içermez. Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. 

 

Daha fazla gizlilik istemeniz durumunda uygulamanın gizli sohbet özelliği kullanabilirsiniz. Uçtan uca şifrelemeyle bütün mesajlarınız korunur. EFF’ye göre Telegram güvenlik açısında 7 üzerinden 4, gizli sohbet üzerinden 7 üzerinden 7 almıştır. 

 

Uygulamayı Android veya İOS işletim sistemli akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

 

WhatsApp Messenger Uygulaması

 

WhatsApp uygulaması, en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biridir. Uygulama üzerinden mesajlaşabilir, ses kaydı gönderebilir, fotoğraf ve video paylaşabilir, ses kaydının yanı sıra konum bilgilerinizi de gönderebilirsiniz. Yenilenen gizlilik ilkelesi sebebiyle kullanıcı kaybetmesine rağmen en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olma özelliğini hâlâ korumaktadır. 

 

Mesajlarınız uçtan uca şifrelenerek karşı tarafa gönderilmektedir. Bu özellik sayesinde 1 milyarın üzerinde kullanıcı uygulamayı güvenli bir şekilde kullanmaktadır. EFF’ye göre Whatsapp Messenger uygulaması 7 üzerinden 6 puan almıştır. 

 

Uygulamayı Android veya İOS işletim sistemli akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

 

iMessage - FaceTime

 

Mesajların şifrelenmesi ve gizliliği konusunda oldukça hassas olan Apple 2011 yılında iMessage isimli mesajlaşma sistemini kurmuştur. Uygulama uçtan uca şifreleme sistemine sahiptir. 

 

İki Apple kullanıcısı iMessage üzerinden mesajlaşabilmekte, görüntü ve video paylaşabilmektedir. EFF’ye göre iMessage ve yine Apple kullanıcılarının kullanabildiği FaceTime 7 üzerinden 5 puan almıştır. 

 

Uygulamayı Android veya İOS işletim sistemli akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

 

Silent uygulaması

 

Silen uygulaması hem yazılım hem de donanım hizmeti sunmaktadır. Silent uygulaması denkler arası şifreleme ve IP aracılığıyla ses göndermek için ZRTP kullanmaktadır. Silent şirketi dünyanın özel tasarımlı ilk akıllı telefonu olan Blackphone’ı üretmiştir. EFF’ye göre Silent uygulaması 7 üzerinden tam puan 7 almıştır. 

 

Uygulamayı Android veya İOS işletim sistemli akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

 

Signal Uygulaması

 

Signal, Open Whisper System bünyesinde bulunmaktadır. Signal uygulaması tamamen ücretsiz ve herkese açık kaynaklı bir yazılıma sahiptir. Uygulama üzerinde şifreli telefon görüşmesi ve yazılı mesajlaşma yapabilirsiniz. 

 

Open Whispers Systems, WhatsApp ile Signal Protocol’ü entegre etme amacıyla WhatsApp ile ortaklığa gitmiştir. Signal’in yazılı orijinal ses şifrelemesine sahiptir. Orijinal ses şifrelemesi ile birlikte canlı telefon görüşmelerinin dinlenmesi mümkün değildir. Kullanıcılar görüşmelerinin dinlenmesine karşı güvenlikli bir şekilde korunmaktadır. EFF’ye göre Signal uygulamasının güvenlik derecesi 7 üzerinden tam puan olan 7 almıştır. 

 

Uygulamayı Android veya İOS işletim sistemli akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.



Son Güncelleme: 14.01.2021 14:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mesajlaşma UygulamasıMesajlaşmaWhatsAppTelegramSignal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: İstanbul’daki barajların son durumu!
Son dakika: İstanbul’daki barajların son durumu!
Epic Games Star Wars Battlefront II'yi ücretsiz dağıtmaya başladı!
Epic Games Star Wars Battlefront II'yi ücretsiz dağıtmaya başladı!
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
138 yasa dışı bahis ve 7 müstehcen siteye erişim engeli getirildi
138 yasa dışı bahis ve 7 müstehcen siteye erişim engeli getirildi
Sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook'a soruşturma açıldı
Sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook'a soruşturma açıldı
WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım mı attı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi adımını iptal ediyor!
WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım mı attı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi adımını iptal ediyor!

Popüler Haberler

En güvenli mesajlaşma uygulaması hangisi? Anlık mesajlaşma programları ve güven oranları
Türk Telekom Sil Süpür neden yok, neden çıkmıyor?
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu sorgulaması işlemleri
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Ptt kargo cumartesi günleri dağıtım yapıyor mu? 2021 Ptt kargo cumartesi kaça kadar çalışıyor?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
Yüze Kese nasıl yapılmalı? Yüze kese yapmak faydalımıdır? Yüze kese yapmanın faydaları
EGM Emniyet Polis mazeret tayin sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak?
Jandarma asayiş ve komando uzman erbaş alımı başlıyor! Alım tarihi ve başvuru detayları
2020 İSKİ su abonelik evrakları ve ücreti ne kadar?
İncir Ağacı yeni bölüm neden yok? İncir Ağacı dizisi bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Emanet dizisi ne zaman bitecek, final yapacak?
AVM'ler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Hafta sonu AVM'ler açık mı, kapalı mı?
Tekirdağ askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Gümüşhane askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
2021 zamlı işsizlik maaşları ne kadar oldu?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.