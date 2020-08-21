En fazla satılan ve tutulan akıllı telefonlar listesi

Son dönemlerdeki en fazla satın alınan akıllı telefon modelleri ortaya çıktı. Salgını müteakip rakamlar ortaya çıkmaya başladı ve en fazla tutulan telefon çeşitleri belli oldu. Yapılan araştırmalarda iPhone XR en fazla satılan telefon modeli olurken ikinci sırayı Samsung Galaxy A10 aldı.

En fazla satılan akıllı telefon modelleri

• Apple iPhone XR

• Samsung Galaxy A10

• Samsung Galaxy A50

• Apple iPhone 8

• Xiaomi Redmi 6A

• Xiaomi Redmi Note 7

• Samsung Galaxy J2 Core

• Oppo A5

• Apple iPhone Xs Max

• Samsung Galaxy A30

En fazla satılan akıllı telefonlar içerisinde ilk sırayı Apple alırken, ikinci ve üçüncü sırayı Samsung Galaxy A10 ile A50’nin aldığı görüldü. Listede Xiaomi’ye ait 2 telefonun bulunması da listede göze çarptı.